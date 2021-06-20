Главное за 20 июня ⟩ 104-летний рекорд жары, задержанные по делу Адамсонса и незаконное собрание в Марупе
Не было времени или возможности почитать новости? Что же, мы собрали для вас самое главное за день. И немножко историй, чтобы отвлечься!
Не было времени или возможности почитать новости? Что же, мы собрали для вас самое главное за день. И немножко историй, чтобы отвлечься!
События дня:
Депутат Сейма Янис Адамсонс был пойман на передаче секретной информации службам других стран или, проще говоря, на шпионаже. К делу также причастны бывшие сотрудники спецслужб как Латвии, так и России, сообщает передача Nekā Personīga.
У дела об исчезновении адвоката Айнарса Платациса через четыре года истекает срок давности, уголовное дело необходимо будет прекратить или направить в прокуратуру для начала судебного преследования, но следователи планируют переквалифицировать дело на более тяжелую статью Уголовного закона, а затем никогда не закрывать его. Полиция утверждает, что в качестве основной версии выдвигает убийство, а мотив может быть связан с его профессиональной деятельностью.
Даже после выговора прокуратуры Муниципальная полиция Вентспилса продолжает бесконтрольно передавать принадлежащие ей дорогие автомобили правлению думы - возможно, также для личных нужд, сообщает передача De Facto. Уже в феврале De Facto записало, как после заседания правления партии "Для Латвии и Вентспилса" заместитель мэра Вентспилса Гунтис Блумбергс сел за руль симпатичного внедорожника Audi Q7. Теперь же передача выяснила, что этот автомобиль выпуска 2019 года также принадлежит Вентспилсской муниципальной полиции, которая купила его два года назад за 74,8 тысячи евро.
Бывший министр внутренних дел Сандис Гиргенс опубликовал в Facebook фальшивый документ, согласно которому нынешняя глава МВД Мария Голубева (Развитие/За!) якобы призывает выдать женскую форму мужчинам в службах внутренних дел. Гиргенс не удалил запись и после того, как Голубева публично сообщила, что такого документа не существует, что способствовало дальнейшему распространению ложной информации.
В воскресенье, 20 июня, на частной территории в Марупе произошло несогласованное мероприятие с участием более 20 человек. Три человека были задержаны в административном порядке и в отношении них возбуждено дело об административном правонарушении - два за несанкционированную организацию мероприятия и один за несоблюдение требований закона к сотруднику полиции.
Отправившись на вызов в рижский микрорайон Пурвциемс, полиция в социальном доме задержала мужчину с оружием, которое тот намеревался использовать для разрешения ссоры. Это задержание отличалось от повседневной жизни полиции. Стражи порядка поговорили с компанией, которая громко вела себя в местах общего пользования, и даже уговорили присутствующих успокоиться и разойтись. Уходя, они встретили на лестнице компанию из трех кричащих и ругающихся человек. Оказалось, что у одного из них было две единицы огнестрельного оружия.
В воскресенье, 20 июня, в 14:00 столбик термометра в Мерсрагсе показал +32,4 градуса, что стало новым латвийским рекордом жары 20 июня. До сих пор самая высокая температура воздуха, зарегистрированная на территории Латвии 20 июня, составляла +32,1 градуса, и это было 104 года назад - в 1917 году в Риге.
В декабре женщина по имени Аманда (имя изменено) ответила на сообщение в Facebook Эймона Ахмеда, гражданина Ирландии, живущего в США, который был незаконно лишен паспорта в Турции и должен был покинуть страну. Эймон Ахмед начал шантажировать женщину и дал понять, что он публично унизит ее. Он намеревался сделать это, опубликовав профессионально обработанные фотографии, присланные Амандой. Аманда получила угрозы для своей жизни и жизни своих детей.
В России, недалеко от Нижнего Новгорода найдено тело американской студентки Кэтрин Сироу, которая пропала несколько дней назад. Также задержан подозреваемый в ее убийстве. Ее последним сообщением матери было: "Я еду в машине с незнакомцем. Надеюсь, меня не похитят".
Коронавирус:
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 74 новых случая Covid-19, скончались трое заболевших. Умершие входили в возрастные группы от 50 до 89 лет. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 человек снизился со 108,8 до 105,5 случая.
Эксперты скептически относятся к следующей осени. И инфектолог Клинической университетской больницы им. Страдиня Уга Думпис, и член правления Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS) Харалд Плаудис отмечают, что медленная вакцинация может привести к "локдауну" осенью.
Правительство Израиля снова потребовало от людей в двух регионах страны носить маски для лица в ответ на новые вспышки коронавируса в школах. Решение было принято через несколько дней после того, как Израиль отменил требование носить маски, учитывая снижение числа инфекций.
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