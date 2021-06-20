В США в результате ДТП из-за непогоды погибли девять детей и один взрослый

При аварии погибли девять детей и один взрослый. Как сообщает телеканал, инцидент мог быть вызван обрушившимся на регион циклоном.

По данным BBC, в аварию попали 18 автомобилей.

Как сообщает BBC, возраст детей от девяти месяцев до 17 лет. В одной из машин погибли его отец и девятимесячная дочь.

Местная газета Tuscaloosa News также сообщила о другом инциденте, вызванном непогодой.

В результате падения дерева погибли два человека, 24-летний мужчина и его 3-летний сын.