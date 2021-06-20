Пн, 21.06.2021
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Ангела Меркель

В США в результате ДТП из-за непогоды погибли девять детей и один взрослый

ФОТО: pixabay.com

Десять человек погибли в американском штате Алабама в результате аварии, вызванной непогодой, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на телеканал CNN.

При аварии погибли девять детей и один взрослый. Как сообщает телеканал, инцидент мог быть вызван обрушившимся на регион циклоном.

По данным BBC, в аварию попали 18 автомобилей.

Как сообщает BBC, возраст детей от девяти месяцев до 17 лет. В одной из машин погибли его отец и девятимесячная дочь.

Местная газета Tuscaloosa News также сообщила о другом инциденте, вызванном непогодой.

В результате падения дерева погибли два человека, 24-летний мужчина и его 3-летний сын.

Ранее CNN сообщил, что на юго-восток США обрушилась тропическая депрессия "Клодетт". Как ожидается, к понедельнику она может перерасти в шторм.

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