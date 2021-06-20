В США в результате ДТП из-за непогоды погибли девять детей и один взрослый
Десять человек погибли в американском штате Алабама в результате аварии, вызванной непогодой, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на телеканал CNN.
Десять человек погибли в американском штате Алабама в результате аварии, вызванной непогодой, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на телеканал CNN.
При аварии погибли девять детей и один взрослый. Как сообщает телеканал, инцидент мог быть вызван обрушившимся на регион циклоном.
Как сообщает BBC, возраст детей от девяти месяцев до 17 лет. В одной из машин погибли его отец и девятимесячная дочь.
Местная газета Tuscaloosa News также сообщила о другом инциденте, вызванном непогодой.
Ранее CNN сообщил, что на юго-восток США обрушилась тропическая депрессия "Клодетт". Как ожидается, к понедельнику она может перерасти в шторм.