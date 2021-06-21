Пн, 21.06.2021
Для нас, немцев, это - повод для стыда. Миллионы людей погибли, особенно - на территориях, сегодня принадлежащих России, Украине и Беларуси, а также странам Балтии, указала она. Нельзя забывать, что "мы - в долгу перед миллионами жертв и их потомками. Ангела Меркель
Ангела Меркель

Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 21 по 27 июня

"Самое важное на будущей неделе - использовать благостные водные трины Юпитера с Солнцем и Венеры с Нептуном. А оппозицию Венера - Плутон преодолевать", - написала известный российский астролог Василиса Володина на своей странице в Instagram и объяснила, что это значит.

Главное о грядущей неделе с 21 по 27 июня, по словам эксперта:

  • Два гармоничных аспекта между знаками Рака и Рыб призывают искать удачу в кругу кровных родственников.
  • Сеять вокруг себя добро и любовь в высшем смысле - милосердие, щедрость, благородство, нежность.
  • Душевное единение с близкими людьми будет исцеляющим от грубого вторжения внешнего мира.

От его прямолинейного давления и контроля, которые будут не только неприятными, но и какими-то неэстетичными, уродливыми даже.

  • Жизнь такая, что вообще-то расслабляться не стоит. Особенно Тельцам и Водолеям.
  • Козероги и Львы в боевой позиции.
  • Овны и Весы в противостоянии.
  • Стрельцы расхлебывают последствия недавних событий.
  • У водных знаков больше шансов на спокойствие и приятные ощущения от жизни - это Раки, Рыбы и Скорпионы.
  • Близнецы и Девы в ступоре и ожидании.
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