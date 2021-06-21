Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 21 по 27 июня

Главное о грядущей неделе с 21 по 27 июня, по словам эксперта:
- Два гармоничных аспекта между знаками Рака и Рыб призывают искать удачу в кругу кровных родственников.
- Сеять вокруг себя добро и любовь в высшем смысле - милосердие, щедрость, благородство, нежность.
- Душевное единение с близкими людьми будет исцеляющим от грубого вторжения внешнего мира.
От его прямолинейного давления и контроля, которые будут не только неприятными, но и какими-то неэстетичными, уродливыми даже.
- Жизнь такая, что вообще-то расслабляться не стоит. Особенно Тельцам и Водолеям.
- Козероги и Львы в боевой позиции.
- Овны и Весы в противостоянии.
- Стрельцы расхлебывают последствия недавних событий.
- У водных знаков больше шансов на спокойствие и приятные ощущения от жизни - это Раки, Рыбы и Скорпионы.
- Близнецы и Девы в ступоре и ожидании.