Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 21 по 27 июня

Главное о грядущей неделе с 21 по 27 июня, по словам эксперта:

Два гармоничных аспекта между знаками Рака и Рыб призывают искать удачу в кругу кровных родственников.

Сеять вокруг себя добро и любовь в высшем смысле - милосердие, щедрость, благородство, нежность.

Душевное единение с близкими людьми будет исцеляющим от грубого вторжения внешнего мира.

От его прямолинейного давления и контроля, которые будут не только неприятными, но и какими-то неэстетичными, уродливыми даже.