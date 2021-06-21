Начинают работу еще три пункта вакцинации в торговых центрах в Риге и Лиепае
Сегодня в торговых центрах (ТЦ) начнут действовать еще три пункта вакцинации от Covid-19 - два в рижских ТЦ Alfa и Akropole и еще один - в лиепайском ТЦ XL Sala.
Сегодня в торговых центрах (ТЦ) начнут действовать еще три пункта вакцинации от Covid-19 - два в рижских ТЦ Alfa и Akropole и еще один - в лиепайском ТЦ XL Sala.
Первые пункты вакцинации в торговых центрах открылись 18 июня в Galerija Centrs, Galleria Riga и Domina Shopping.
Министр здравоохранения Даниэль Павлютс ранее сообщил, что в Латвии будет открыто 25 новых пунктов вакцинации, десять из которых будут в Риге. Павлютс заявил, что такая возможность позволит населению защитить себя в повседневной жизни от Covid-19.
28 июня пункт вакцинации откроется также в ТЦ Riga Plaza.
Процедура вакцинации в пунктах в торговых центрах такая же, как и в крупных центрах вакцинации - человек должен прийти с документом, удостоверяющим личность, вместе с врачом заполнить анкету о состоянии здоровья и подписать форму вакцинации. Затем человека проинформируют об ожидаемых побочных эффектах, он получит прививку, а факт вакцинации будет зарегистрирован в системе e-veselība. После вакцинации рекомендуется подождать 15 минут на месте в присутствии врачей, чтобы убедиться в отсутствии аллергических реакций.