Начинают работу еще три пункта вакцинации в торговых центрах в Риге и Лиепае

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс ранее сообщил, что в Латвии будет открыто 25 новых пунктов вакцинации, десять из которых будут в Риге. Павлютс заявил, что такая возможность позволит населению защитить себя в повседневной жизни от Covid-19 .

Министр отметил, что на вакцинацию можно приходить как с регистрацией, так и без нее. Политик также сообщил, что врачи будут делать выездные вакцинации на мероприятиях - например, на ярмарках, чтобы люди могли сделать прививку до Лиго.

Процедура вакцинации в пунктах в торговых центрах такая же, как и в крупных центрах вакцинации - человек должен прийти с документом, удостоверяющим личность, вместе с врачом заполнить анкету о состоянии здоровья и подписать форму вакцинации. Затем человека проинформируют об ожидаемых побочных эффектах, он получит прививку, а факт вакцинации будет зарегистрирован в системе e-veselība. После вакцинации рекомендуется подождать 15 минут на месте в присутствии врачей, чтобы убедиться в отсутствии аллергических реакций.