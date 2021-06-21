Пн, 21.06.2021
Вирус циркулирует и не исчезает. Инфекцию можно победить заранее. Как раз наоборот, лето - идеальный период, когда хорошая погода и больше времени. Нужно вакцинироваться. Харалд Плаудис, член правления Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS)
Харалд Плаудис, член правления Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS)

Начинают работу еще три пункта вакцинации в торговых центрах в Риге и Лиепае

Иллюстративное фото ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

Сегодня в торговых центрах (ТЦ) начнут действовать еще три пункта вакцинации от Covid-19 - два в рижских ТЦ Alfa и Akropole и еще один - в лиепайском ТЦ XL Sala.

Первые пункты вакцинации в торговых центрах открылись 18 июня в Galerija Centrs, Galleria Riga и Domina Shopping.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс ранее сообщил, что в Латвии будет открыто 25 новых пунктов вакцинации, десять из которых будут в Риге. Павлютс заявил, что такая возможность позволит населению защитить себя в повседневной жизни от Covid-19.

Министр отметил, что на вакцинацию можно приходить как с регистрацией, так и без нее. Политик также сообщил, что врачи будут делать выездные вакцинации на мероприятиях - например, на ярмарках, чтобы люди могли сделать прививку до Лиго.

28 июня пункт вакцинации откроется также в ТЦ Riga Plaza.

Процедура вакцинации в пунктах в торговых центрах такая же, как и в крупных центрах вакцинации - человек должен прийти с документом, удостоверяющим личность, вместе с врачом заполнить анкету о состоянии здоровья и подписать форму вакцинации. Затем человека проинформируют об ожидаемых побочных эффектах, он получит прививку, а факт вакцинации будет зарегистрирован в системе e-veselība. После вакцинации рекомендуется подождать 15 минут на месте в присутствии врачей, чтобы убедиться в отсутствии аллергических реакций.

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