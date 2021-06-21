После встречи Байдена и Путина посол России вернулся в США
Посол России Анатолий Антонов в воскресенье вернулся в США, откуда он был отозван для консультаций три месяца назад в связи с высказываниями президента Джо Байдена в интервью, пишет АР.
Посол России Анатолий Антонов в воскресенье вернулся в США, откуда он был отозван для консультаций три месяца назад в связи с высказываниями президента Джо Байдена в интервью, пишет АР.
Напомним, Байден в интервью утвердительно ответил на вопрос, является ли президент России Владимир Путин "убийцей".
На прошлой неделе Путин и Байден на саммите в Женеве договорились, что Антонов вернется в США, а посол США Джон Салливан вернется в Россию. Салливан вернулся на консультации в США в апреле.
Антонов в воскресенье прибыл в Нью-Йорк рейсом "Аэрофлота", после чего направился в Вашингтон. Посольство РФ в Twitter сообщило, что Антонов вернулся к исполнению своих обязанностей.
Когда в Москву вернется Салливан, неизвестно.