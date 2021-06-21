После встречи Байдена и Путина посол России вернулся в США

Напомним, Байден в интервью утвердительно ответил на вопрос, является ли президент России Владимир Путин "убийцей".

На прошлой неделе Путин и Байден на саммите в Женеве договорились, что Антонов вернется в США, а посол США Джон Салливан вернется в Россию. Салливан вернулся на консультации в США в апреле.

Антонов в воскресенье прибыл в Нью-Йорк рейсом "Аэрофлота", после чего направился в Вашингтон. Посольство РФ в Twitter сообщило, что Антонов вернулся к исполнению своих обязанностей.