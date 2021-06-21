В Риге продолжится вакцинация пожилых людей без предварительной записи

21 и 22 июня с 9:00 до 10:00 утра вакцинация пожилых людей вакциной Johnson & Johnson пройдет в гастрономическом павильоне Рижского Центрального рынка. В день Лиго пожилые люди смогут сделать прививку в этом центре вакцинации с 9:00 до 14:00.

Вакцинация на Рижском Центральном рынке пройдет также 26 и 27 июня.

В свою очередь центр вакцинации в Рижском доме конгрессов будет открыт 21 и 22 июня, а в выставочном холле на Кипсале - 22, 26 и 27 июня.

Кроме того, 21 и 22 июня пожилые люди могут получить прививку без предварительной записи в Рижском роддоме - с 14:30 до 15:30. Здесь будет проходить вакцинация прививкой Pfizer/Biontech.

Пожилые люди должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Им рекомендуется приносить с собой питьевую воду, чтобы утолить жажду, особенно в зоне ожидания после вакцинации, а также надевать одежду, в которой можно легко оголить плечо, чтобы сделать прививку.

На этой неделе в Риге любой латвиец сможет сделать прививку на 1-м этаже торгового центра Alfa. Вакцинация здесь пройдет 21, 22, 25, 26 и 27 июня. В свою очередь пункт вакцинации на 6-м этаже торгового центра Galerija Rīga будет работать 21 и 22 июня.