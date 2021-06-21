Глава больницы: в битве с вирусом преимущество на нашей стороне, но война еще не выиграна

RAKUS более года была ведущей ковидной больницей в стране, в которой лечилось более 4000 пациентов с Covid-19, пояснил Паэглитис. Сейчас ситуация гораздо лучше и таких пациентов почти в четыре раза меньше, чем зимой и в начале весны, когда был достигнут пик числа госпитализированных.

"Похоже, в битве с Covid-19 сейчас преимущество на нашей стороне, но нельзя сказать, что выиграна вся война",

- предупредил Паэглитис.

Он отметил, что нельзя исключать появления новой волны Covid-19: "Очень надеемся, что осенью ситуация не ухудшится, но нельзя исключать, что придет еще одна волна Covid-19. Нужно надеяться, что охват вакцинации будет большим, и это поспособствует предотвращению новой волны Covid-19", - указал глава больницы.

Он отметил, что в демократическом государстве вопрос об обязательной вакцинации не всегда оценивается однозначно, поэтому упор следует сделать на разъяснительную работу. После начала вакцинации медиков число находящихся в карантине сотрудников RAKUS радикально снизилось. "Это результат довольно высокого уровня вакцинации", - указал глава больницы. Сейчас в RAKUS привиты примерно 70% работников, в свою очередь среди врачей охват вакцинации превышает 80%.

Сейчас в больнице наблюдается резкий прирост числа неотложных пациентов. Их число выросло на 40%, достигнув доковидного уровня. Паэглитис пояснил, что это последствия того, что ранее пациенты откладывали лечение и обращались к пациентам только в неотложных случаях.

Ранее переделанные под пациентов с Covid-19 места в больнице теперь перепрофилированы для других пациентов, что обеспечивает возможность помочь значительно более широкому кругу пациентов.

Средняя нагрузка на койки в больнице составляет 70%, это примерно столько же, сколько было до Covid-19.