Что есть в жару? 10 продуктов для лета

В теплые месяцы года наши привычки в еде меняются. С одной стороны, мы сознательно стараемся меньше есть, чтобы сбросить лишние килограммы и лучше выглядеть в пляжный сезон. С другой стороны, происходят изменения и в обмене веществ, связанные с повышением температуры воздуха. Следует отметить, что из-за жары уровень энергии человека снижается в среднем на 5%, поэтому старайтесь не есть тяжелую и калорийную пищу, разъясняет Food in my room.

Возможно, вы заметили, что в жаркие дни у вас заметно снижается аппетит, но усиливается жажда. Это связано с тем, что организм теряет жидкость из-за сильного потоотделения, количество слюны во рту уменьшается, а жажда усиливается. Помимо обычной минеральной воды или различных несладких соков и напитков, с жаждой могут помочь справиться и некоторые продукты, которые настоятельно рекомендуется включать в летнее меню. Рассказываем!

Огурцы

Всем известно, что огурец на 96% состоит из воды, именно поэтому он считается идеальным продуктом для употребления в жаркую погоду. Огурцы одновременно подавляют и голод, и жажду, поэтому обязательно используйте их в салатах.

Сельдерей

Еще один отличный летний продукт - сельдерей. Он легкий, освежающий, поэтому подойдет в качестве перекуса между приемами пищи. По содержанию воды сельдерей почти догоняет огурцы, к тому же не содержит много калорий, а значит - никак не навредит вашей фигуре.

Малина

Летнее меню невозможно представить без ягод. Постепенно "раскачивается" ягодный сезон, поэтому особое внимание уделите сочной малине. Употребление этих ягод восполнит дефицит витамина С, который часто вызван интенсивными солнечными лучами, и позволит вам немного снизить температуру тела.

Черная смородина

Чем больше ягод вы съедите летом, тем лучше будет для вашего организма. Но если говорить о том, какие ягоды позволяют легче перенести летнюю жару, так это точно черная смородина.

Высокая температура сгущает кровь, а черная смородина содержит сосудорасширяющие вещества, улучшающие кровообращение. А значит - никаких отеков и ощущение легкости тела.

Болгарский перец

Сладкий болгарский перец - овощ, который должен быть в меню круглый год. Зимой он помогает поддерживать иммунитет, а летом - справляться с жарой и периодическим обезвоживанием.

Цукини

Сторонники здорового питания наверняка знают, насколько полезны для организма эти вкусные овощи. Они особенно хорошо вписываются в летнее меню, так как легко усваиваются, не вызывают чувства тяжести, но при этом надолго создают ощущение сытости. Это то, что нужно в жаркую погоду, когда не рекомендуется жирная и тяжелая пища.

Помидоры

Помидоры содержат ликопин, который признан одним из самых ценных и мощных антиоксидантов. Под воздействием ультрафиолетовых лучей, которые особенно активны летом, в клетках образуются свободные радикалы, против которых необходимы антиоксиданты. Для защиты организма ешьте как можно больше помидоров, тем более что из свежих помидоров можно делать как салаты, так и очень вкусные холодные супы.

Свежая зелень

Свежая зелень, особенно если она не с магазинной полки, а с грядки, становится совершенно незаменимым продуктом в летнее время. Она помогает сбалансировать количество воды и солей, что особенно важно в жару. Обратите особое внимание на салат, щавель и шпинат и не забудьте об ароматном укропе.

Киви

Лето для нас давно стало словно праздничным временем, которого мы с нетерпением ждем после холодной зимы. Однако организм испытывает стресс из-за палящего солнца, высокой температуры и влажности. Ежедневное употребление киви улучшит работу сердца, которому летом приходится активнее перекачивать кровь и успокаивать нервную систему.

Грейпфрут