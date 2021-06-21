В воскресенье в больницы с симптомами перегрева были доставлены 20 человек

При этом представитель службы признала, что не все люди, госпитализированные в больницы, находились в опасной для жизни ситуации.

Медики призывают людей очень тщательно планировать свой день, чтобы в середине дня как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами. Также следует пить больше жидкости и выбирать подходящую одежду.

В жаркие дни ни в коем случае нельзя проводить целый день на пляже, работать днем в саду и подолгу заниматься физическим трудом. Жаркая погода также не подходит для активных занятий спортом, особенно в то время, когда солнце наиболее интенсивно, а именно с 10 до 16 часов.

Опасно находиться на солнце долгое время и маленьким детям, им рекомендуется оставаться в тени или в помещениях, где более прохладно. Важно следить за тем, чтобы дети регулярно пили жидкость, а на улице носили головные уборы. Ни при каких обстоятельствах нельзя оставлять младенцев одних в машине или в закрытом помещении. Дети также могут перегреться во время сна в непроветриваемом и жарком помещении, а также долгое время находясь в детских колясках.

Следует отметить, что последствия продолжительной жары могут усугубить хронические заболевания, поэтому с семейным врачом необходимо обсудить, как сохранить здоровье в жаркие дни. Людям с хроническими заболеваниями, включая сердечно-сосудистые, в жаркую погоду следует тщательно выполнять указания врача. В жаркие дни особое внимание требуется лежачим больным - необходимо убедиться, что помещение хорошо проветривается и охлаждается, а больные получают достаточное количество жидкости.

Пожилые люди, особенно старше 75 лет, также подвержены риску перегрева. Пожилым людям в жару важно проявлять особую осторожность: им лучше находиться в тени, либо в хорошо проветриваемых помещениях, также им следует пить много воды.

Необходимо учитывать, что непроветриваемые, перегретые офисы и работа в закрытых, перегретых помещениях также могут представлять опасность для здоровья человека, поэтому необходимо позаботиться о том, чтобы помещения должным образом проветривались и охлаждались.