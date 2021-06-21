В воскресенье в больницы с симптомами перегрева были доставлены 20 человек
Вчера в больницы были доставлены 20 человек с симптомами перегрева, сообщили агентству LETA в Службе неотложной медицинской помощи.
Вчера в больницы были доставлены 20 человек с симптомами перегрева, сообщили агентству LETA в Службе неотложной медицинской помощи.
При этом представитель службы признала, что не все люди, госпитализированные в больницы, находились в опасной для жизни ситуации.
В жаркие дни ни в коем случае нельзя проводить целый день на пляже, работать днем в саду и подолгу заниматься физическим трудом. Жаркая погода также не подходит для активных занятий спортом, особенно в то время, когда солнце наиболее интенсивно, а именно с 10 до 16 часов.
Опасно находиться на солнце долгое время и маленьким детям, им рекомендуется оставаться в тени или в помещениях, где более прохладно. Важно следить за тем, чтобы дети регулярно пили жидкость, а на улице носили головные уборы. Ни при каких обстоятельствах нельзя оставлять младенцев одних в машине или в закрытом помещении. Дети также могут перегреться во время сна в непроветриваемом и жарком помещении, а также долгое время находясь в детских колясках.
Следует отметить, что последствия продолжительной жары могут усугубить хронические заболевания, поэтому с семейным врачом необходимо обсудить, как сохранить здоровье в жаркие дни. Людям с хроническими заболеваниями, включая сердечно-сосудистые, в жаркую погоду следует тщательно выполнять указания врача. В жаркие дни особое внимание требуется лежачим больным - необходимо убедиться, что помещение хорошо проветривается и охлаждается, а больные получают достаточное количество жидкости.
Пожилые люди, особенно старше 75 лет, также подвержены риску перегрева. Пожилым людям в жару важно проявлять особую осторожность: им лучше находиться в тени, либо в хорошо проветриваемых помещениях, также им следует пить много воды.
Необходимо учитывать, что непроветриваемые, перегретые офисы и работа в закрытых, перегретых помещениях также могут представлять опасность для здоровья человека, поэтому необходимо позаботиться о том, чтобы помещения должным образом проветривались и охлаждались.
Если возникли проблемы со здоровьем в жаркую погоду после пребывания на солнце, необходимо проконсультироваться с семейным врачом, а в нерабочее время семейных врачей можно позвонить по телефону консультации семейного врача 66 016 001.
Если эти меры не помогают или если слабость сильная, особенно если температура тела начинает резко повышаться, возникает рвота, нарушения сознания или судороги, необходимо вызвать скорую помощь по номеру 113.