Австрия вышла в 1/8 финала Евро-2020. Украина - под вопросом

Украина - Австрия 0:1

Матч проходил на стадионе "Националь" в Бухаресте и завершился победой команды Австрии со счётом 1:0.

В первые 20 минут матча австрийцы исполнили 5 угловых ударов и с пятой попытки сумели распечатать ворота Георгия Бущана - автором гола стал 21-летний Кристоф Баумгартнер, который воспользовался ошибкой защитника сборной Украины.

На 32-й минуте Баумгартнеру стало плохо и его заменили. После ухода футболиста с поля врачи стали прикладывать ему к шее лёд.

В целом весь первый тайм прошёл при явном преимуществе сборной Австрии и практически по всем показателям австрийцы превосходили соперника: угловые (8-2), удары (6-0). На 42-й минуте Марко Арнаутович оказался один на один с вратарём и имел реальный шанс удвоить преимущество Австрии, но нападающий не попал как следует по мячу, который пролетел мимо цели.

Во втором тайме подопечные Андрея Шевченко стали играть активнее, но изменений на табло в матче больше не произошло. Финальный свисток арбитра зафиксировал минимальную победу австрийцев.

Северная Македония - Нидерланды 0:3

В параллельном матче сборная Нидерландов без особых проблем обыграла Северную Македонию. Матч проходил на стадионе "Йохан Круифф Арена" в Амстердаме и завершился победой "оранжевых" со счётом 3:0.

На 24-й минуте матча счёт открыл новоиспечённый игрок "Барселоны" Мемфис Депай, а затем на 51-й и 58-й минутах Жоржиньо Вейналдум оформил дубль.

Таким образом, сборная Нидерландов одержала победу во всех трёх матчах группового этапа и с 9 очками заняла первое место в группе "С". Австрия с 6 очками расположилась на втором месте, третьи - украинцы (3 очка). Замкнула таблицу группы Северная Македония, которая не смогла набрать ни одного очка.

В рейтинге сборных, занявших третьи места, сборная Украины проигрывает Швейцарии, но при этом опережает Финляндию. Таким образом, Украине достаточно опередить ещё одну сборную, чтобы оказаться в 1/8 финала.

Следующие матчи чемпионата Европы по футболу :

21 июня, 22:00, Финляндия - Бельгия

21 июня, 22:00, Россия - Дания