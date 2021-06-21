Видео ⟩ Моргенштерн о зависимости и своем успехе: "Я наркоман еще тот"

"Я сейчас не долблю. И алкоголь не употребляю. Все эти недавние проблемы со здоровьем показали, что надо завязывать. Не знаю, насколько моей трезвости еще хватит. Но пока я счастлив. Но я наркоман еще тот. Если я не долблю наркотики, я пью. Если не пью, то много ем. Еще информацию потребляю в большом количестве. Это тоже своего рода наркотик", - сказал артист.

Сейчас Моргенштерн осознал, что можно быть счастливым, не употребляя одурманивающих веществ. Главный его наркотик - это работа. Как оказалось, рэпер не собирается останавливаться на достигнутом. Он планирует построить свою империю.

Секрет его успеха, по мнению самого музыканта, в том, что он постоянно меняется и никогда не застревает в одном амплуа.

Что касается отношений с Диларой, то рэпер отмечает, что они для него важны. Моргенштерн осознал, что девушка была с ним, пока он еще не был тем, кем стал сейчас. Кроме того, он уверен, что больше так уже никогда не полюбит.