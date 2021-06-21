В Литве зарегистрировано 28 новых случаев Covid-19, в Эстонии - 12

Литва

В Литве за минувшие сутки было выявлено 28 новых случаев Covid-19, один человек, заболевший коронавирусом, скончался, сообщил в понедельник Департамент статистики страны.

В воскресенье было сделано 3363 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 0,8%. Всего в Литве сделано 3 814 520 тестов на Covid-19.

С начала пандемии в Литве Covid-19 был диагностирован у 278 407 человек, а 265 633 человека считаются выздоровевшими.

В целом в Литве умерло 4367 человек, заразившихся Covid-19.

По данным Департамента статистики, двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения в Литве составляет 66,4 случая.

Всего в Литве от Covid-19 привиты 1 207 804 человека, в том числе 881 300 человек вакцинацию завершили.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 2167 тестов на коронавирус, первичный позитивный результат дали 12 из них, то есть 0,6 процента.

По данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев в Харьюмаа - 5, все выявленные случаи зарегистрированы в Таллинне.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 49,8 случая на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов 1,3 процента.

За сутки в больницах открыты 5 новых историй болезни Covid-19. Стационарное лечение требуется 55 пациентам, средний возраст госпитализированных 65 лет. Нуждающихся в лечении пациентов старше 60 лет в больницах 36, то есть 65,5 процента.

За сутки введена 4096 доз вакцины, всего привиты 544 309 человек, курс вакцинации завершили 398 697 человек. Не менее одной дозы вакцины получили 67,2 процента старше 70 лет. Охват вакцинацией взрослого населения Эстонии составляет 50,1 процента.