Новая работа Кержакова и очень сладкое фото Солдатовой. Как прошла неделя звёзд спорта?
Давайте посмотрим, как прошла неделя у известных спортсменов и чем они радовали своих подписчиков в Instagram.
Давайте посмотрим, как прошла неделя у известных спортсменов и чем они радовали своих подписчиков в Instagram.
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Скелетонистка Елена Никитина приступила к тренировкам
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Хоккеист Роберт Букартс оседлал лошадь
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