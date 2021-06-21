Ср, 23.06.2021
Любим мы себе приключения на жопу искать. Поэтому сегодня обкакались Артем Дзюба, капитан сборной России по футболу
Артем Дзюба, капитан сборной России по футболу

Новая работа Кержакова и очень сладкое фото Солдатовой. Как прошла неделя звёзд спорта?

Давайте посмотрим, как прошла неделя у известных спортсменов и чем они радовали своих подписчиков в Instagram.

Пляжная волейболистка Анастасия Кравченока в плаще Супермена

Конор Макгрегор в прекрасной форме

Скелетонистка Елена Никитина приступила к тренировкам

Латвийская таэквондистка Инесе Тарвида находится в Сенегале

Очень сладкое фото бывшей гимнастки Александры Солдатовой

Майрис Бриедис и его тренировки на свежем воздухе

Хоккеист Роберт Букартс оседлал лошадь

Прекрасная легкоатлетка Марина Бех на этой неделе стала чемпионкой Украины по прыжкам в длину

Владимир Кличко в пустыне

Синхронистка Варвара Субботина открыла пляжный сезон

Александр Кержаков стал новым главным тренером "Нижнего Новгорода"

Японская теннисистка Наоми Осака оказалась на обложке Vogue

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид наслаждается летом

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