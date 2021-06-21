Сборная России заняла последнее место в группе и вылетела с Евро-2020

Россия - Дания 1:4

Матч проходил на стадионе "Паркен" в Копенгагене и завершился победой датчан со счётом 4:1.

В первом тайме датчане владели мячом на протяжении 70 процентов времени и настойчиво пытались вскрыть оборону российской команды. Получилось это только на 38-й минуте игры, когда Миккель Дамсгор блестящим ударом закрутил мяч в угол ворот Матвея Сафонова, который лишь взглядом проводил мяч.

Российские футболисты в первом тайме отметились лишь сольным проходом и опасным ударом в исполнении Александра Головина, а также тем, что, постоянно тянули время.

На 59-й минуте датчане удвоили своё преимущество благодаря Юссуфу Поульсену, который воспользовался чудовищной ошибкой Романа Зобнина и забил гол практически в незащищённые ворота.

Десять минут спустя датчане в своей штрафной нарушили правила на Александре Соболеве и Артём Дзюба с 11-метровой отметки отыграл один гол.

Благодаря этому голу Дзюба догнал Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров в истории сборной России - у обоих нападающих по 30 забитых мячей.

На 80-й минуте сборная Дании устроила штурм ворот Сафонова, который справился с тремя ударами подряд, но попытка Андреаса Кристенсена из-за штрафной стала голевой. Всего две минуты спустя Йоахим Мехле свободно вошёл в штрафную и отправил мяч в ближний нижний угол ворот Сафонова, доведя счёт до крупного.

Финляндия - Бельгия 0:2

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