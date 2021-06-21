В УЕФА хотели наказать вратаря сборной Германии за повязку в цветах ЛГБТ, но передумали

35-летний Нойер играл с радужной повязкой в первых двух матчах группового этапа чемпионата Европы против Франции (0:1) и Португалии (4:2).
После этого в УЕФА начали расследование, усмотрев в цветах повязки политический жест во время матчей, что запрещено регламентом турнира. За это нарушение Немецкому футбольному союзу грозил штраф, несмотря на то, что борьба с гомофобией - одно из ключевых направлений УЕФА, а июнь объявлен "Месяцем гордости".
Позже в Twitter Немецкого футбольного союза сообщили, что УЕФА прекратил рассмотрение ситуации с радужной капитанской повязкой на руке голкипера. В сообщении УЕФА отмечается, что повязку расценили как "командный символ разнообразия и, соответственно, благого дела".
Сборная Германии после двух туров занимает второе место в группе "F", набрав 3 очка. В заключительном матче команда Йоахима Лёва сыграет с Венгрией. Матч состоится 23 июня и начнется в 22:00.