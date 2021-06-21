В УЕФА хотели наказать вратаря сборной Германии за повязку в цветах ЛГБТ, но передумали

35-летний Нойер играл с радужной повязкой в первых двух матчах группового этапа чемпионата Европы против Франции (0:1) и Португалии (4:2).

После этого в УЕФА начали расследование, усмотрев в цветах повязки политический жест во время матчей, что запрещено регламентом турнира. За это нарушение Немецкому футбольному союзу грозил штраф, несмотря на то, что борьба с гомофобией - одно из ключевых направлений УЕФА, а июнь объявлен "Месяцем гордости".

Позже в Twitter Немецкого футбольного союза сообщили, что УЕФА прекратил рассмотрение ситуации с радужной капитанской повязкой на руке голкипера. В сообщении УЕФА отмечается, что повязку расценили как "командный символ разнообразия и, соответственно, благого дела".

Die UEFA hat die Überprüfung der von @Manuel_Neuer getragenen Kapitänsbinde am Sonntagabend per Mitteilung an den DFB eingestellt.

In dem Schreiben wird die Regenbogenbinde als Zeichen der Mannschaft für Vielfalt und damit für „good cause“ bewertet. #EURO2020 #GER pic.twitter.com/5DfgAHI2nU — Die Mannschaft (@DFB_Team) June 20, 2021