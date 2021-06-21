В Пурвциемсе пьяный водитель чуть не протаранил полицейскую машину и пытался сбежать

Лишь по счастливой случайности он не врезался в полицейский автомобиль, после чего продолжил путь в направлении улицы Бикерниеку, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.

Полицейские развернулись и бросились в погоню. Водителя многократно призывали остановиться, однако он требование стражей порядка игнорировал.

На перекрестке при красном сигнале светофора преследуемый полицией автомобиль остановился за другим транспортным средством и оказался заблокированным с обеих сторон. Однако в момент, когда полицейские открыли двери машины, загорелся зеленый свет, стоявший впереди Range Rover начал движение, и у беглеца появилась возможность продолжить путь, что доставило полицейским еще пару неприятных мгновений.

Водитель отказывался каким-либо образом сотрудничать с полицией, не захотел выходить из машины, поэтому стражам порядка пришлось применить физическую силу.

Мужчина устроился на сиденье и не подчинялся требованиям, однако вскоре его удалось вытащить из машины и довести до полицейского бусика, где его обыскали, надели наручники и поместили в помещение временного задержания.

Вскоре раскрылась и причина бегства. Выяснилось, что водитель Škoda сел за руль без прав, что гарантирует ему уголовный процесс. Вскоре компанию стражей порядка пополнили и дорожные полицейские, и путь задержанного продолжился в центр экспертиз на улице Твайка.