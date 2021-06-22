Фото ⟩ Как в Латвии вспоминали Виктора Цоя: открыто еще одно памятное место рок-легенды

У стенда установлено автономное освещение, и с учетом того, что этот участок дороги не имеет освещения, стенд посвященный Виктору Цою, будет однозначным маяком в темное время суток для всех проезжающих мимо. В дальнейшем стенд будет снабжен QR кодом, сосканировав который можно будет попасть на электронную версию интерактивного туристического маршрута. Там можно будет подробнее ознакомиться со всеми озерами, на которых рыбачил Цой, увидеть раритетные предметы, прочитать или послушать аудиорассказы очевидцев тех событий.

Озеро Ридели находится в 7 километрах от памятника Виктору Цою и имеет много интересных моментов для всех посетителей этого места.

21 июня рок-легенде, музыканту и основателю рок-группы "Кино" Виктору Цою исполнилось бы 59 лет. В 1990 году он погиб, но в его смерть многие не верят до сих пор.

Виктор Цой погиб в 1990 году на 35-м километре шоссе Слока - Тукумс. Его автомобиль "Москвич" серого цвета мчался со скоростью около 130 км/ч. В какой-то момент Цой выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом "Икарус".

В 2000 году на месте автоаварии был установлен памятник Виктору Цою.

Как и в предыдущие годы, поклонники Цоя собирались на месте той трагической аварии, чтобы почтить его память и, конечно, исполнить его песни. На этот раз люди приехали и к последнему месту рыбалки музыканта. Были цветы, слезы и традиционное исполнение "Звезды по имени Солнце" и "Пачки сигарет".