Пн, 21.06.2021
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Ангела Меркель

Количество "пьяных" ДТП за последние 10 лет выросло на 57%

Пьяный водитель. ФОТО: Ээро Вабамяги

Количество совершенных в состоянии алкогольного опьянения дорожно-транспортных происшествий (ДТП) за последние десять лет выросло на 57%, а число пострадавших в них - на 18%, сообщили агентству LETA в Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD).

Согласно данным Государственной полиции, в этом году за первые пять месяцев в состоянии алкогольного опьянения было задержано 1428 водителей, что на 2% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В 2020 году произошли 733 аварии транспортных средств, водители которых находились в состоянии алкогольного опьянения, а в 2010 году было зарегистрировано 468 таких аварий.

Как отметила руководитель департамента коммуникации CSDD Илзе Шипкевица, такое количество совершенных в состоянии алкогольного опьянения ДТП очень велико, при этом в большинстве случаев степень опьянения водителей составляла 1,5 промилле, что непростительно много, чтобы человек в таком состоянии садился за руль, представляя опасность для себя и окружающих.

Каждый год на Лиго с участием пьяных водителей происходят в среднем две аварии в день - это 7% всех ДТП во время праздника. В этом году CSDD вновь проводит социальную кампанию против езды в состоянии опьянения под девизом "Дорогое удовольствие", призывая водителей вести себя разумно и не садится за руль пьяными.

Как сообщил начальник управления безопасности дорожного движения Госполиции Юрис Янчевскис, полиция с 22 до 28 июня будет работать в усиленном режиме. "Контроль водителей, которые сели за руль после употребления алкоголя или других опьяняющих веществ, является одной из главных задач Госполиции во время праздника Лиго", - подчеркнул он.

Кампания безопасности дорожного движения "Дорогое удовольствие" организована CSDD в сотрудничестве с Госполицией, Латвийским бюро страховщиков транспортных средств, Латвийским советом присяжных судебных исполнителей, страховой компанией ERGO и сетью АЗС Circle K.

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