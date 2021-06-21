Игрок сборной Шотландии заразился коронавирусом перед матчем Евро-2020

20-летний Гилмор принимал участие в матче второго тура группового этапа Евро-2020 против команды Англии, проведя на поле все 90 минут.

Теперь полузащитник будет изолирован на 10 дней и пропустит матч третьего тура группового этапа чемпионата Европы против Хорватии 22 июня. Это означает, что, скорее всего, турнир для Гилмора окончен.

В данный момент сборная Шотландии занимает четвёртое место в группе "D", набрав всего одно очко. На первом месте группы находится сборная Чехии (4 очка), на втором - Англия (4 очка). В заключительном туре группового этапа Шотландия сыграет с Хорватией, которая также набрала одно очко.