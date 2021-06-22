Видео ⟩ "В темноте нет ничего страшного": как в Латвии разрушают стереотипы о незрячих людях

Muzejs tumsā - это первый в Балтии интерактивный музей в темноте, где у посетителей будет возможность выйти за рамки привычного восприятия мира.

Автор проекта Максим Михеев рассказал, что Muzejs tumsā был создан, чтобы разрушать стереотипы о незрячих людях и способствовать развитию терпимости.

Посетители, в сопровождении слепого гида, знакомятся с объектами на ощупь в абсолютной темноте. Каждый зал музея посвящен разным органам чувств. таким образом люди учатся лучше понимать природу слуха, осязания, обоняния и вкуса.

Проект создан для активных людей в возрасте 18-35 лет (студенты, школьники, туристы и т.п.). На сайте можно выбрать разные по формату программы. Это не только индивидуальные экскурсии, но и групповые, мероприятия для тимбилдинга, мастер-классы, специальные обучения для корпоративных клиентов.

Идея создания музея Muzejs tumsā родилась после поездки Максима в Москву, где он случайно, побывал на специализированной выставке в темноте. После посещения, автор проекта узнал, что среди инвалидов по зрению много людей разных профессий, с разнообразными увлечениями, в том числе и экстремальными. Есть незрячие альпинисты, велосипедисты, яхтсмены, юристы, фотографы и даже пилоты.

Стоит отметить, что Максим Михеев сам является инвалидом третьей группы и один глаз у него не видит полностью.