На трех ярмарках от Covid-19 привито почти 300 человек

Как отметили в отделе, в настоящее время наблюдается тенденция, когда люди все чаще выбирают вакцину Johnson & Johnson, которая вводится один раз, а также ценят возможность вакцинации как можно ближе к дому.

Всего было привито 103 человека пожилого возраста, 100 из которых получили вакцину Johnson & Johnson, а трое - Pfizer/BioNTech. В Гулбене было привито 77 человек, в том числе 40 - вакциной Johnson & Johnson, 37 - Pfizer/BioNTech.

В Айзкраукле людей прививали только вакциной Johnson & Johnson, прививку получили 98 человек.

Как сообщалось ранее, с 19 июня на торговых ярмарках по всей Латвии началась выездная вакцинация. Вакцинация проводится без предварительной записи.