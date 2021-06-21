Пн, 21.06.2021
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Ангела Меркель

На трех ярмарках от Covid-19 привито почти 300 человек

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

На трех ярмарках - в Вецумниеки, Гулбене и Айзкраукле - от Covid-19 привито 278 человек, большинство из которых получили вакцину Johnson & Johnson, сообщили агентству LETA в отдел е проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения.

Как отметили в отделе, в настоящее время наблюдается тенденция, когда люди все чаще выбирают вакцину Johnson & Johnson, которая вводится один раз, а также ценят возможность вакцинации как можно ближе к дому.

Всего было привито 103 человека пожилого возраста, 100 из которых получили вакцину Johnson & Johnson, а трое - Pfizer/BioNTech. В Гулбене было привито 77 человек, в том числе 40 - вакциной Johnson & Johnson, 37 - Pfizer/BioNTech.

В Айзкраукле людей прививали только вакциной Johnson & Johnson, прививку получили 98 человек.

Как сообщалось ранее, с 19 июня на торговых ярмарках по всей Латвии началась выездная вакцинация. Вакцинация проводится без предварительной записи.

Как ранее заявили в Министерстве здравоохранения, пункты вакцинации планируется открывать на городских и краевых рынках, различных общественных мероприятиях - ярмарках, концертах и др., будет организована мобильная вакцинация с использованием палаток, чтобы приблизить процесс вакцинации к повседневной жизни людей.

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