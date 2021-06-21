Интервью с правозащитницей, чью семью "депортировали", а она осталась в Минске под подпиской

"Уже почти год мы занимаемся только тем, что выживаем и зализываем раны"

- Ты ожидала, что тебя отпустят из СИЗО?

- Нет. Я вышла с этими баулами, стояла и смотрела по сторонам - ждала, что подъедет бусик и меня отвезут в СИЗО КГБ.

- И что ты стала делать сразу после освобождения?

- Пять минут постояла, посмотрела по сторонам. Я была в полной растерянности и не знала, что мне делать. Не представляю, как люди выходят через шесть месяцев - для меня и через десять дней был стресс. Я бы, наверное, попросила у кого-нибудь телефон, чтобы позвонить, но шел дождь и людей не было - совершенно пустой город. Я направилась к проспекту Независимости и решила пойти к подруге, но пока шла, поняла, что не помню номер ее квартиры и вообще ее может не оказаться дома. Тогда я пошла на "Еврорадио": там же журналисты всегда должны быть. Я захожу туда - и у людей просто шок, мол, что это вообще такое, дай тебя пощупать.

- Как сформулировать, почему власть ополчилась на твою семью?

- За мою деятельность. Вина моего мужа лишь в том, что он мой муж, - он не был ни на одном марше, не участвовал в работе моей организации. Он вообще левый человек в этой истории. Власть заинтересована в том, чтобы не было активностей. Всё это было закономерно, просто до меня дошла очередь. И, думаю, мы сильно поторопили ее выставкой "Машина дышит, а я - нет".

- Выставка отработала два дня. Тебе не жалко усилий?

- Нет. Моя коллега после всего написала мне, что ни о чем не жалеет и снова сделала бы все так, как мы сделали. Я стала об этом думать, и поняла, что тоже не жалею. Наверное, что-то я бы сделала по-другому, придумала бы менее уязвимые формы. Но то, как развивались события… Реакцию власти можно считать частью выставки: она наглядно показала отношение к медикам и правозащитникам.

- Как думаешь, тот брутальный случай с выставкой повлиял на активность в культурной сфере?