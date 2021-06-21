Интервью с правозащитницей, чью семью "депортировали", а она осталась в Минске под подпиской

- Нет. Мой муж всегда был моей поддержкой, и в этом смысле ничего не поменялось. Он говорит, что мы должны просто пройти через это и выдержать. Даже если мне придется отсидеть пять лет, я уверена в этом человеке. С Даником, конечно, сложнее, так как может оказаться, что он будет расти без меня, а как это повлияет на его личность - не известно.
- По чем ты больше всего скучаешь, если говорить о семье?
- По всему, по обычным вещам. По разговорам с Даником - он любит болтать, не умолкая. По прогулкам за грибами с мужем. Рядом с нашим домом лес, а Вова - заядлый грибник, у него вырабатываются эндорфины и повышается настроение, когда он собирает грибы. Самое смешное - меня это всегда раздражало, и то, что он не может отбросить червивые и тянет из леса всё - он должен эффектно принести большое 10-литровое ведро грибов, из которого в итоге остается половина.
- Несмотря на опасность, ты сделала выбор остаться. Муж на тебя за это не обижается?
- 9 марта одного человека из Международного комитета по расследованию пыток арестовали, и стало понятно, что это начало. Я спросила у мужа напрямую, не обижается ли он на то, что я не хочу уезжать, хотя в ближайшее время к нам могут тоже прийти. Он сказал: "Как я могу на тебя за такое обижаться, я тебя хорошо понимаю". Но, конечно, я не ожидала, что их вот так выкинут из страны. Я была готова лишь к тому, что меня посадят и муж с сыном будут жить в нашем доме и ждать меня.
"Некоторые родственники винят меня в произошедшем"
- Каково это, когда с твоим любимым человеком совершают насилие?
- Чувствуешь беспомощность, несправедливость и злость. Допускаю, у кого-то может появиться страх, кого-то это может сломать, у человека могут опуститься руки: мол, больше ничего не хочу, потому что из-за меня пострадали близкие. Кстати, некоторые родственники винят меня в произошедшем.
- А у тебя есть ощущение вины?
- Нет. Какое ощущение вины? Это то же самое, что людям, побывавшим на Окрестина, чувствовать вину за то, что они не в том месте остановились купить шаурму. Моего любимого человека без протоколов, без адвоката допрашивали, избивали, требовали, чтобы он оговаривал себя и меня. А я такая: "Ой, это из-за меня"?
- Муж говорил тебе, что именно происходило?
- Вова ничего в деталях не рассказывал. Понятно, почему не хотел. Только на один из моих вопросов сказал, что у него синие руки и ноги. Я уточнила, попало ли ему по почкам, он сказал, что попало, но не сильно.
- Младший сын каким-то образом застал часть этих событий?