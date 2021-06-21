В Яунциемсе загорелся лес; огонь стремительно распространяется
В столичном районе Яунциемс в нескольких местах загорелся лес, и огонь стремительно распространяется, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
В столичном районе Яунциемс в нескольких местах загорелся лес, и огонь стремительно распространяется, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
Вызов на пожар на 6-й Яунциемской линии поступил в 14:59.
В связи с быстрым распространением огня к тушению пожара привлечены дополнительные ресурсы.
.@ugunsdzeseji ziņo, ka plkst. 14.59 tika saņemts izsaukums uz Jaunciema 6.līniju Rīgā, kur vairākās vietās deg mežs. Platība tiek noskaidrota. Uguns strauji izplatās, tiek piesaistīti papildu resursi. pic.twitter.com/doTF6u39q5— LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) June 21, 2021