Пн, 21.06.2021
Для нас, немцев, это - повод для стыда. Миллионы людей погибли, особенно - на территориях, сегодня принадлежащих России, Украине и Беларуси, а также странам Балтии, указала она. Нельзя забывать, что "мы - в долгу перед миллионами жертв и их потомками. Ангела Меркель
Ангела Меркель

В Яунциемсе загорелся лес; огонь стремительно распространяется

ФОТО: Shutterstock

В столичном районе Яунциемс в нескольких местах загорелся лес, и огонь стремительно распространяется, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

Вызов на пожар на 6-й Яунциемской линии поступил в 14:59.

В связи с быстрым распространением огня к тушению пожара привлечены дополнительные ресурсы.

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