В Литве цены ниже, но технический осмотр там стоит не 4,50 евро

Пользователи Facebook поделились записью о том, что в 2019 году автомобильный техосмотр в Литве стоил 4,50 евро и действовал в течение трех лет. Это неправда - столько стоит только сертификат на совершенно новую машину, которая вообще не осматривается.

Автор записи разместил фотографию с квитанцией и чеком и написал, что на ней указано:

"Технический осмотр в Литве стоит 4,50 евро на 3 года (2019)".

Информация не соответствует действительности. Протокол, показанный на фото, был выдан на новый автомобиль, который только что был зарегистрирован, заявил пресс-секретарь Литовской ассоциации технического осмотра Ренальд Габарт. В письменном ответе Re:Check Габарт сообщает: "Стоимость выдачи такого сертификата без проведения технического осмотра составляет 4,50 евро". В сертификате указан срок в три года, потому что для новых автомобилей технический осмотр должен проводиться через три года (в Латвии автомобили возрастом до четырех лет необходимо осматривать каждые два года, выпущенные ранее - каждый год). Габарт также поясняет, что сертификат, показанный на картинке, может быть выдан по запросу владельца автомобиля, но в дорожном движении он не нужен.

Сколько стоил осмотр в 2019 году и сколько - сейчас?

"Обычный технический осмотр автомобилей в Литве в 2019 году стоил 14,50 или 17,50 евро в зависимости от вида топлива и был годен в течение двух лет", - поясняет Габарт.

В этом году, согласно информации, опубликованной на сайте ассоциации, осмотр легкового автомобиля с бензиновым двигателем стоит 19,60 евро, с дизельным - 22,70 евро, а с газовым - 24,6о евро. Представитель ассоциации Габарт подтверждает, что в этом году цены выросли примерно на пять евро.

В Латвии цены выше. Согласно информации на сайте Управления безопасности дорожного движения (CSDD), в Латвии технический осмотр автомобиля с бензиновым двигателем стоит 26,88 евро, с дизельным двигателем - 31,33 евро. Представитель CSDD Илзе Шипкевица подтвердила Re:Check, что в 2019 году цены были такими же.

Где дешевле топливо и включен ли в цену дорожный налог?

В записи также указано, что в Литве дорожный налог включен в стоимость топлива:

"Дорожный налог включен в цену топлива".

Это утверждение связано с разницей в ценах на топливо - автор отмечает, что топливо в Литве дешевле, чем в Латвии.

Автор прав насчет цен на топливо - информация, еженедельно собираемая Европейской комиссией (ЕК) в странах Евросоюза, показывает, что топливо в Латвии действительно дороже, чем в Литве (но дешевле, чем, например, в Эстонии). Последнее сравнение ЕК также показывает, что в Латвии больший процент стоимости топлива приходится на налоги и сборы - 57% на бензин, 53% на дизельное топливо, а в Литве - 55% и 50% соответственно. В Латвии эти показатели примерно соответствуют среднему уровню по ЕС.

Однако автор записи также вводит в заблуждение относительно дорожного налога. В Литве он не входит в стоимость топлива, подтверждает Габарт. Он указывает, что дорожные сборы платят только владельцы коммерческих автомобилей, но не как часть стоимости топлива.

Латвийская ассоциация торговцев топливом три года назад объяснила различия в ценах.

Напомним, Re:Check не первый раз пишет о вводящих в заблуждение предположениях о расходах, с которыми автовладельцам в странах Балтии приходится считаться. Например, в прошлом году Литва ввела налог на первую регистрацию подержанного автомобиля, размер которого зависит от выбросов автомобиля. В Латвии говорят, что это необходимо, но пока такого налога нет. В свою очередь, в Латвии действует ежегодный налог на эксплуатацию автомобиля, который также рассчитывается в зависимости от количества вредных выбросов от транспортного средства. Эксперты отмечают, что это делает использование автомобилей в Латвии более дорогим, чем в Литве, в результате чего есть автовладельцы, которые решают зарегистрировать свои транспортные средства в соседней стране.