Пн, 21.06.2021
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Полицию порядка возглавит Андрис Зеллис

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

С августа должности начальника главного управления полиции порядка и замначальника Государственной полиции займет Андрис Зеллис, который в настоящее время возглавляет Земгальское региональное управление полиции.

В Госполиции сообщили, что Зеллис назначен начальником управления на период до 21 декабря 2023 года. Он занимал в полиции различные должности, а Земгальское региональное управление полиции возглавляет с 2016 года.

В свою очередь начальником Земгальского регионального управления назначен заместитель начальника главного управления полиции порядка Лаурис Арайс.

Как сообщалось, с 1 июня прежний начальник управления полиции порядка Нормунд Крапсис вышел на пенсию по выслуге лет.

В мае этого года в связи с расследованием, которое проводит Бюро внутренней безопасности, он был отстранен от должности.

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