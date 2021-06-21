Полицию порядка возглавит Андрис Зеллис

В Госполиции сообщили, что Зеллис назначен начальником управления на период до 21 декабря 2023 года. Он занимал в полиции различные должности, а Земгальское региональное управление полиции возглавляет с 2016 года.

В свою очередь начальником Земгальского регионального управления назначен заместитель начальника главного управления полиции порядка Лаурис Арайс.

Как сообщалось, с 1 июня прежний начальник управления полиции порядка Нормунд Крапсис вышел на пенсию по выслуге лет.