"Жесткие меры": совет ЕС одобрил новый пакет санкций в отношении Беларуси

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Совет ЕС одобрил новый пакет санкций в отношении Беларуси, глава европейской дипломатии заявил, что пришло время принимать "жесткие меры".

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Министры иностранных дел Евросоюза 21 июня в Люксембурге утвердили четвертый после президентских выборов 2020 года пакет санкций против белорусских властей. В ограничительном списке – 78 человек и восемь компаний, активы которых будут заморожены, запрещена выдача виз в Евросоюз, сообщает корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк.

Совет ЕС одобрил новый пакет санкций в отношении Беларуси

Вслед за Евросоюзом санкции в отношении физических и юридических лиц, связанных с режимом Лукашенко, ввели США, Канада и Великобритания.

"Мы едины в призыве к режиму прекратить свои репрессивные практики против собственного народа. Мы разочарованы тем, что режим решил отказаться от своих обязательств в области прав человека, приверженности демократическим принципам и взаимодействия с международным сообществом", – говорится в совместном заявлении Великобритании, Европейского союза, Канады и Соединенных Штатов.

Санкционный список ЕС опубликован 21 июня, с этого момента санкции вступят в силу. В него попали такие компании, как МАЗ, БелАЗ, "Белаэронавигация", Bremino Group, Globalcustom, "Новая нефтяная компания", Logex и Sohra. Среди физических лиц – судьи, следователи, прокуроры, депутаты, представители государственных медиа, администрация некоторых вузов, чиновники и бизнесмены. Полный список приводит белорусская служба Радио Свобода.

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