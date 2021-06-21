Вт, 22.06.2021
И если кого-то нужно убить, того, кто заслуживает смерти, то убьем. Если кого-то нужно избить, то побьем, если нужно будет сказать слово, то слово скажем. Чингиз Ахмадов, директор ЧГТРК "Грозный"
Чингиз Ахмадов, директор ЧГТРК "Грозный"

"Жесткие меры": совет ЕС одобрил новый пакет санкций в отношении Беларуси

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  • Совет ЕС одобрил новый пакет санкций в отношении Беларуси, глава европейской дипломатии заявил, что пришло время принимать "жесткие меры".
  • "Единая Россия" объявила партийный список. Арестованная муниципальный депутат Кетеван Хараидзе объявила голодовку.
  • Новые рекорды по заболеваемости COVID-19 в РФ

Министры иностранных дел Евросоюза 21 июня в Люксембурге утвердили четвертый после президентских выборов 2020 года пакет санкций против белорусских властей. В ограничительном списке – 78 человек и восемь компаний, активы которых будут заморожены, запрещена выдача виз в Евросоюз, сообщает корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк.

Совет ЕС одобрил новый пакет санкций в отношении Беларуси

Вслед за Евросоюзом санкции в отношении физических и юридических лиц, связанных с режимом Лукашенко, ввели США, Канада и Великобритания.

"Мы едины в призыве к режиму прекратить свои репрессивные практики против собственного народа. Мы разочарованы тем, что режим решил отказаться от своих обязательств в области прав человека, приверженности демократическим принципам и взаимодействия с международным сообществом", – говорится в совместном заявлении Великобритании, Европейского союза, Канады и Соединенных Штатов.

Санкционный список ЕС опубликован 21 июня, с этого момента санкции вступят в силу. В него попали такие компании, как МАЗ, БелАЗ, "Белаэронавигация", Bremino Group, Globalcustom, "Новая нефтяная компания", Logex и Sohra. Среди физических лиц – судьи, следователи, прокуроры, депутаты, представители государственных медиа, администрация некоторых вузов, чиновники и бизнесмены. Полный список приводит белорусская служба Радио Свобода.

Все подробности - в новом выпуске!

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

 
 
 
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