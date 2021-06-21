Во дворе многоквартирного дома в Агенскалнсе двухлетняя девочка упала в канализационный люк

Во дворе многоквартирного дома на улице Зеллю двухлетняя девочка упала в канализационный люк, наступив на ржавую крышку.

Произошло это в присутствии бабушки. Глубина канализации была около полутора метров. Переломов костей не было, но девочка получила психологическую травму, в больнице были обнаружены ссадины и синяки.

На следующий день Rīgas namu pārvaldnieks крышку люка заменил. Жители возмущены, что это было сделано только после несчастного случая, хотя ранее они сообщали об опасном люке. Три года назад мужчина получил травму ноги.

Представитель Rīgas namu pārvaldnieks пояснил, что прилегающая к дому территория и крышки люков проверяются один раз в год.