Правительство может рассмотреть введение очередных послаблений: они могут вступить в силу уже на Янов день

Как ранее заявил министр здравоохранения Даниэль Павлютс, если двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 будет ниже 100 случаев на 100 000 населения, планируется ввести послабления для террас кафе, магазинов, а также возможностей людей собираться вместе.

По его словам, если к праздникам заболеваемость будет меньше 100 случаев, послабления могут вступить в силу уже на Янов день.

Министр допускает, что показатель кумулятивной заболеваемости может составить менее 100 случаев уже сегодня, так как по данным за воскресенье он составлял 103,6 случая.

В связи с этим правительство уже сегодня может рассмотреть введение очередных послаблений.

Согласно предложениям Минздрава, при заболеваемости менее 100 случаев на 100 000 населения на открытых террасах кафе за одним столиком могут собираться до 20 человек, а вместе с детьми - до 30 человек.

Также может быть разрешено собираться до 500 человек в помещениях и до 1000 человек на свежем воздухе.

Для вакцинированных людей планируется изменить условия частных мероприятий, увеличив установленную сейчас численность в 20 человек, сказал министр.