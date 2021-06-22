Исследование: Covid-19 приводит к потере серого вещества мозга

В исследовании приняли участие 782 добровольца. Исследователи изучали их мозг до начала пандемии. Позже исследователи повторно пригласили на тестирование 394 пациента, которые переболели Covid-19, а также 388 здоровых добровольцев.

Среди этих участников, выздоровевших от Covid-19,

исследователи наблюдали значительное влияние вируса на человеческий мозг: в областях мозга было меньше серого вещества.

Серое вещество в человеческом мозге является частью центральной нервной системы и контролирует практически все функции человеческого мозга, как ранее сообщал Insider.

Вещество позволяет людям контролировать движения, память и эмоции, поэтому отклонения в сером веществе мозга могут влиять на коммуникативные навыки и клетки мозга.

В исследовании также говорится, что потеря серого вещества в областях мозга, связанных с памятью, "может увеличить риск развития деменции у этих пациентов с течением времени".

У большинства пациентов с Covid-19, включенных в исследование, были легкие и среднетяжелые симптомы или вообще их не было.

Авторы исследования указали, что необходимы дополнительные исследования, чтобы определить, будут ли у переболевших Covid-19 проблемы с запоминанием событий в долгосрочной перспективе.