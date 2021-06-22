"Мы обкакались". Дзюба высказался о вылете сборной России с Евро-2020

Напомним, в третьем туре группового этапа Евро-2020 сборная России крупно уступила команде Дании (1:4) и закончила выступления на чемпионате Европы на последнем месте в своём квартете. Для выхода в 1/8 финала подопечным Станислава Черчесова было достаточно даже ничьей.

"Любим мы себе приключения на жопу искать. Поэтому сегодня обкакались", - сказал Дзюба в эфире "Матч ТВ".

Нападающий также заявил, что сборная Дании примерно такого же уровня, как и сборная России и команды играли на равных. "Ещё раз хотелось бы извиниться перед всеми, кто в нас верил. Мы очень виноваты. А те, кто об этом мечтал, наслаждайтесь. Можете нас материть, костерить - наверное, будете правы", - сказал футболист.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов и вовсе назвал игру российской сборной лучшей из трёх проведённых на турнире в плане качества и готовности. Черчесов также сообщил, что не собирается уходить в отставку и будет заниматься подготовкой команды к грядущему чемпионату мира 2022 года в Катаре.

Отметим, что Черчесов является одним из самых высокооплачиваемых тренеров на Евро-2020. По данным "Чемпионата", специалист получает 2,5 миллиона евро в год.