Полиция начинает работать в усиленном режиме

"Контроль водителей, которые сели за руль после употребления алкоголя или других опьяняющих веществ, является одной из главных задач Госполиции во время праздника Лиго", - подчеркнул он.
Как сообщалось, количество совершенных в состоянии алкогольного опьянения дорожно-транспортных происшествий (ДТП) за последние десять лет выросло на 57%, а число пострадавших в них - на 18%.
Согласно данным Государственной полиции, в этом году за первые пять месяцев в состоянии алкогольного опьянения было задержано 1428 водителей, что на 2% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.
В 2020 году произошли 733 аварии транспортных средств, водители которых находились в состоянии алкогольного опьянения, а в 2010 году было зарегистрировано 468 таких аварий.
Каждый год на Лиго с участием пьяных водителей происходят в среднем две аварии в день - это 7% всех ДТП во время праздника, поэтому в этом году Дирекция безопасности дорожного движения вновь проводит социальную кампанию против езды в состоянии опьянения под девизом "Дорогое удовольствие", призывая водителей вести себя разумно и не садится за руль пьяными.