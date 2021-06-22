Полиция начинает работать в усиленном режиме

"Контроль водителей, которые сели за руль после употребления алкоголя или других опьяняющих веществ, является одной из главных задач Госполиции во время праздника Лиго", - подчеркнул он.

Как сообщалось, количество совершенных в состоянии алкогольного опьянения дорожно-транспортных происшествий (ДТП) за последние десять лет выросло на 57%, а число пострадавших в них - на 18%.

Согласно данным Государственной полиции, в этом году за первые пять месяцев в состоянии алкогольного опьянения было задержано 1428 водителей, что на 2% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В 2020 году произошли 733 аварии транспортных средств, водители которых находились в состоянии алкогольного опьянения, а в 2010 году было зарегистрировано 468 таких аварий.