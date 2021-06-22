Видео ⟩ "Я впервые такое видел!": в Елгаве мужчина выпал из окна третьего этажа и приземлился на навес ресторана

Несколько человек в Елгаве, обедая в ресторане Parks на улице Кр. Барона, стали свидетелями совершенно странного происшествия.

Около 20:00 посетители были потрясены, когда над их головами внезапно прогнулась тканевая крыша. Спустя несколько мгновений из него выкатился мужчина - он упал из окна на третьем этаже. Персонал ресторана говорит - такое они пережили впервые.

Пострадавший встретился с полицией и написал заявление с объяснением случившегося. Мужчина не скрывал от сотрудников правоохранительных органов, что перед падением выпил бутылку пива и, вероятно, потерял равновесие на подоконнике. Он не захотел комментировать ситуацию дальше.

"Я просто выпал!"- сказал потерпевший.

Некоторые жители дома рассказала, что не очень хорошо думают о своем соседе и не верят, что выпив одну бутылку пива, могут возникнуть такие последствия. Уборщик дома говорит, что житель третьего этажа заработал дурную репутацию в этом округе.

"Они все время выходят и снова их сажают. (...) За наркотики [сидел]. Сестра сидела, он сам сидел, это происходит снова и снова. Скажите, как можно их забрать отсюда? ", - сказал дворник.

Соседка также подтвердила, что мужчина много пьет.

Полиция начала расследование происшествия, но нарушений пока не выявлено. В случае, если бы мужчина получил серьезные травмы или упал на одного из посетителей кафе, сотрудники полиции, скорее всего, бы оштрафовали мужчину.