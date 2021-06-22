В Царникавском крае спасли человека, которого унесло в море на надувном матрасе

Сегодня утром в 06:37 пожарные бросились на вызов в Риге, где в пятиэтажном доме открытым огнем горела квартира площадью 35 кв. м на четвертом этаже. Один человек был спасен из горящей квартиры. До приезда VUGD из здания эвакуировались 10 жителей. В 08:09 пожар был локализован, в настоящее время продолжаются работы по тушению.

Вчера в 16:51 VUGD получила вызов в Адажский край, где горел двухэтажный жилой дом, а также крыша прилегающего гаража общей площадью 600 кв. м. На месте происшествия пострадали четыре человека, в том числе один пожарный. В 22:25 этот опасный пожар был потушен.

В 15:53 был получен вызов в Олайнский край, где горел лес площадью 7000 кв. м. В 22:47 пожар был потушен. Сотрудники Государственной лесной службы (VMD) также участвовали в работах по тушению.

В 14:59 пожарные поспешили на вызов на Яунциемскую 6-ю линию в Риге, где горело 7 гектаров леса. В 17:43 пожар повышенной опасности был локализован. Во время тушения пожара пострадали двое пожарных, один из которых продолжил работать на месте происшествия после медицинского осмотра NMPD, а другой был доставлен в медицинское учреждение. В тушении участвовали и сотрудники VMD. Незадолго до полуночи из-за опасности работы на месте были остановлены, а сегодня утром в 04:53 пожарные VUGD возобновили работы по тушению.

В 13:20 в VUGD поступил вызов в Инчукалнский край, где горел лес на площади 2000 кв. м. В 17:05 пожар повышенной опасности был локализован, тушение пожара на месте продолжилось сотрудниками VMD.

Вчера в Аматском крае пожарные вытащили из пруда мертвого человека и передали его сотрудникам Государственной полиции.

В 20:29 в VUGD был получен вызов в Царникавский край, где человека выбросило в море на надувном матрасе. Была задействована служба береговой охраны, на берег человека доставили на корабле береговой охраны КА-07 Ausma.

VUGD призывает к ответственности за безопасность как самих себя, так и ваших близких, особенно детей, чтобы отдых у воды не превратился в трагедию!