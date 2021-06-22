Утвержден план по использованию средств механизма восстановления ЕС: Латвия получит 1,8 млрд евро

Латвия подала план на рассмотрение в Еврокомиссию 30 апреля этого года на всю часть грантов поддержки в размере 1,826 млрд евро. План предусматривает поддержку в шести областях - достижение целей климатической политики, цифровая трансформация, уменьшение неравенства, трансформация экономики и реформа производительности реформы, здравоохранение и укрепление верховенства закона.

План состоит из 85 мероприятий, в том числе 24 реформ и 61 инвестиционного элемента.

Для достижения целей климатической политики (устойчивый транспорт, энергоэффективность, использование возобновляемых энергоресурсов и декарбонизация энергетики, адаптация к изменениям климата) предусмотрено 676,2 млн евро, для цифровой трансформации (дигитализация государственного и частного секторов, электронные услуги, управление данными, развитие цифровых навыков, внедрение 5G и др.) - 365,3 млн евро, для уменьшения неравенства (обновление дорог, школьная инфраструктура, жилье по доступной цене, строительство промышленных парков, социальные услуги, долгосрочный уход, совершенствование навыков) - 370 млн евро.

Для трансформации экономики и реформы производительности (инновации, поощрение научно-исследовательской и инновационной деятельности частного сектора, финансирование научных исследований, развитие высшего образования и науки и др.) предусмотрено 196 млн евро, для здравоохранения (инфраструктура больниц и амбулаторной медицины, человеческие ресурсы, устойчивость системы здравоохранения, общественное здоровье) - 181,5 млн евро, для укрепления верховенства закона (борьба с экономической преступностью, обучение работников системы юстиции, предотвращение отмывания денег, развитие госуправления и закупок) - 37 млн евро.