Covid-19: в Литве 58 новых случаев, в Эстонии - 37

Литва

За минувшие сутки было проведено 5 185 молекулярных тестов (ПЦР) и 5 199 антигенных тестов на Covid-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 60,9 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 0,8%.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 3584 теста на коронавирус, выявлено 37 первичных позитивных результатов (1% тестов), скончался один человек.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет в Эстонии 46,1 случая на 100 000 человек, доля первичных позитивных результатов - 1,2%.

В больницах Эстон6ии находятся 47 пациентов с коронавирусом.