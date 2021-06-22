Самые "хорошие" и "плохие" продукты для пищеварительной системы

"Во время приема пищи важно полностью сконцентрироваться на еде и есть без спешки, наслаждаясь приготовленным блюдом и тщательно пережевывая пищу". Лучше есть чаще и небольшими порциями от трех до пяти раз в день. Если появились какие-то нарушения пищеварения: вздутие живота, газообразование, легкие спазмы - можно обойтись травяными чаями, например, тминным, мятным или ромашковым. Они улучшат пищеварительные процессы, окажут спазмолитическое и успокаивающее действие. Если вас немного тошнит, на пользу пойдет имбирный чай с лимоном: он уменьшает тошноту и стимулирует процесс пищеварения. Если вы съели много жирной, богатой углеводами пищи, можно воспользоваться пищеварительными энзимами. В случае же запора важно пить достаточное количество жидкости. Помогут также богатые клетчаткой продукты, например, фасоль, свекла или брокколи, а также пищевые добавки, стимулирующие работу кишечника", - рекомендует фармацевт.