Вниманию путешественников: число завезенных случаев Covid-19 увеличилось почти вдвое

Всего с 10 мая по 20 июня в Латвии выявлено 118 случаев Covid-19 у лиц, въехавших в Латвию из-за границы.

Большинство - 30 случаев - связаны с Россией, еще 17 - с Германией.

Девять случаев были завезены из Турции, семь - из Египта. По шесть случаев были завезены из Литвы и Украины, пять - из Великобритании и Швеции. Четыре случая завезены из Ирландии, по три - из Беларуси и Финляндии. По два случая - из Армении, Эстонии, Непала и Испании, по одному - из нескольких других стран.

Из всех этих случаев 70 или 59% касались так называемых третьих стран. Буквально неделю назад эта доля составляла всего 49% случаев.

В то же время увеличивается доля дельты или индийского штамма Covid-19, поэтому SPKC по-прежнему призывает оценивать полезность зарубежных поездок и отдавать предпочтение путешествию по Латвии.

Юрий Перевощиков, директор департамента анализа и профилактики инфекционных рисков Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), заявил на заседании правительства во вторник, 22 июня, что процент завезенных инфекций растет, поэтому возможен возврат к ситуации, которая сложилась прошлой весной и летом, когда каждый третий заболевший заразился за границей и таким образом

путешествия станут еще более важным фактором риска.

ФОТО: Скриншот из презентации Юрия Превощикова на заседании правительства 22 июня

Эпидемиолог указал, что следует иметь в виду, что из завезенных случаев доля новых штаммов постепенно сможет составлять 90 и более процентов, что сейчас наблюдается с британским штаммом.

"Каждый незамеченный случай может повлиять на население в массовом порядке, массово распространиться", - подчеркнул Перевощиков.