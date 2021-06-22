Суд: Лембергс выслеживал прокурора и использовал влияние на сотрудников правоохранительных органов

Сегодня, 22 июня, сторонам доступно полное решение Рижского окружного суда по делу Лембергса объемом более 1900 страниц.

Янсоне сообщила, что уголовное производство насчитывает более 300 томов.

Комментируя наложенную на Лембергса меру пресечения - тюремное заключение, Янсоне сказала, что такая мера была применена потому, что есть основания полагать, что Лембергс уклонится от исполнения судебного решения. Суд принял во внимание выводы Верховного суда и Европейского суда по правам человека при применении меры пресечения.

Суд установил, что Лембергс совершил уголовные преступления, которые следует рассматривать как тяжкие и особо тяжкие. Во-вторых, он приговорен к лишению свободы, что является видом наказания, существенно ограничивающим права человека. Янсоне подчеркнула, что таким образом Лембергс ограничен в реализации своего права на свободное передвижение и на свободный выбор занятия.

"Это основание для того, чтобы считать, что все эти обстоятельства, взятые в совокупности, дали суду возможность полагать, что Лембергс может иметь намерение уклониться от этого приговора", - прокомментировала судья.

Суд первой инстанции установил, что Лембергс умышленно затягивал рассмотрение дела,

таким образом пытаясь избежать уголовной ответственности и наказания. Теперь, когда суд признал Лембергса виновным и назначил наказание в виде лишения свободы, есть основания полагать, что он продолжит намеренно растягивать разбирательство, уклоняясь таким образом от отбывания наказания.

Такой вывод подтверждается доказательствами в материалах дела, которые анализируются в приговоре и доказывают, что Лембергс нарушил запрет примененной к нему меры пресечения в качестве председателя Вентспилсской городской думы - фактически он продолжал это делать. Таким образом, суд не смог установить, были ли полномочия, использованные Лембергсом в Вентспилсе, связаны с нарушением примененной к нему меры пресечения или же они осуществлялись иным образом.

Галерея: Лембергс на суде

Суд также принимает во внимание влияние Лембергса на должностных лиц Вентспилсского самоуправления, которое было установлено и подтверждено доказательствами.

В-третьих, суд учел обстоятельства, установленные и доказанные в ходе судебного расследования совершения уголовного преступления по способу, которым Лембергс пытался повлиять как на прокуроров, так и на свидетелей. Лембергс во время судебного процесса выказывал угрозы, а также публично проводил репутационные кампании. В материалах дела есть доказательства целенаправленного отслеживания лица, ведущего производство - прокурора, - организованное Лембергсом, незаконного сбора информации о нем в попытке добиться желаемого прогресса в уголовном производстве.

Такие действия Лембергс мог осуществлять благодаря своему влиянию на определенных должностных лиц правоохранительных органов,

такие как Управление по предупреждению и борьбе с коррупцией, Государственная полиция и Служба государственной безопасности.

Принимая во внимание вышеизложенное, суд счел, что для применения меры пресечения к Лембергсу были основания, поскольку использование другой меры пресечения не могло гарантировать, что тот не будет препятствовать исполнению приговора.

По мнению Суда, задержание не противоречило законодательству ЕС.

Уже сообщалось, что 22 февраля областной суд приговорил Лембергса к пяти годам тюремного заключения, конфискации имущества и штрафу в размере 40 минимальных месячных зарплат (20 000 евро). Лембергса арестовали в зале суда.