Ср, 23.06.2021
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Эксперты Государственного агентства лекарств (ZVA)

Фото ⟩ Рижанка подготовила в честь Янова дня необычный фотосет на мотоцикле

ФОТО: фото/ Юлия Дмитренко

Рижский фотограф Юлия Дмитренко решила поближе познакомить аудиторию с латвийской мотокультурой. В модели она пригласила одну из самый ярких и запоминающихся байкерш в нашем городе - Владу Кукеле, которая скрывает свое лицо и рассекает по улицам в черном шлеме с красными рожками. В честь праздника Лиго Юлия нарядила байкершу в народный костюм и наконец-то показала, как выглядит эта дерзкая красотка.

В Латвии достаточно много мотоциклистов. Есть разные мотоклубы. Люди устраивают всевозможные заезды и тусовки. Каждый мотоциклист украшает себя как ему вздумается. Для многих это серьезное дело, ведь нужно не просто подобрать красивую экипировку, шлем и обувь, важно также помнить о надежности всего этого и не забывать о безопасности.

Байкершу Владу Кукеле можно встретить на улицах Риги со шлемом, на котором видны пасть с острыми зубами и красные рожки. За спиной у нее иногда виднеются элегантные черные крылья.

Галерея: Влада Кукеле (фотограф Юлия Дмитренко

В преддверии праздника Лиго фотографу Юлии Дмитренко пришла идея необычного образа. Она поговорила с Владой, и девушки решили сделать праздничный фотосет, объединив традиции празднования Янова дня и мотокультуры.

Так родился образ девушки в кружевной рубашке и длинной юбке с этническими украшениями и распущенными волосами.

Места для сьемок были выбраны самые символичные: памятник Свободы, церковь Святого Петра и Этнографический музей под открытым небом.

"Таким образом, мы сделали красивые снимки, получили удовольствие от съемок и показали, что и простая байкерша может почувствовать себя моделью, выглядеть модно и стильно в народной одежде на мотоцикле", - подчеркивает Юлия.

Галерея: Влада Кукеле (фотограф Юлия Дмитренко)

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