Запад прижимает санкциями. Есть несколько вариантов того, как будет действовать Минск

Однако это еще не конец - министры иностранных дел ЕС дали согласие на секторальные санкции против основных белорусских экспортеров - нефтегазового и калийного секторов, они будут рассмотрены на саммите Евросоюза 24-25 июня.

"ЕС посылает еще один мощный сигнал поддержки народу Беларуси, вводя дальнейшие ограничительные меры", - заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель. "Наше послание режиму Лукашенко не может быть понято неправильно. Освободите всех политических заключенных. Остановите дальнейшие репрессии".

Есть несколько вариантов развития событий, пишут Naviny.by. Запад хочет вынудить Лукашенко прекратить репрессии, освободить политзаключенных, провести справедливые выборы. Представители режима дают понять, что все будет с точностью до наоборот.

Правда, появилась информация о политической амнистии, из-за чего возникает ассоциация с 2011 годом. Но сейчас конфликт намного острее. Замиряться в Минске согласны сугубо на своих условиях. "На данный момент белорусские власти не готовы идти на попятный", - говорит аналитик-международник Андрей Федоров. Власти могут выпустить часть политзаключенных, но продолжить давление на гражданское общество.

Эксперт аналитического центра "Стратегия" Валерий Карбалевич опасается, что с принятием жестких санкций "разговоры об амнистии заглохнут" и режим ответит усилением репрессий, в частности против СМИ, и журналистам придется "либо уезжать из страны, либо садиться в тюрьму, либо уходить из профессии".

Но режим неизбежно попытается уменьшить напряжение на западном фронте. С одной стороны, продолжится давление на гражданское общество, с другой - стоит ожидать амнистии политзаключенных. После презентации проекта новой конституции, которая состоится "где-то к сентябрю", белорусские власти "начнут торг" с Западом, прогнозирует аналитик Украинского института будущего Игорь Тышкевич.

"Никогда еще Запад не предпринимал столь решительные меры против Лукашенко. Что будет дальше? Я могу однозначно сказать чего не будет: не будет сохранения статус-кво. Для этого у властей нет ресурсов", - пишет политолог Игорь Ильяш.

Он считает, что в краткосрочной перспективе (от недели до месяца) следует ожидать либо резкого всплеска террора, либо тактических уступок.