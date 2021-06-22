Главное за 22 июня ⟩ "Праздничные" послабления, летающий елгавчанин и новые слухи о выплатах за прививку

События дня:

Большие собрания и смягчение ограничений: вся информация о решениях правительства в одном месте. Сегодня, 22 июня, Кабинет министров принял несколько послаблений в ограничениях в связи с улучшением эпидемиологической ситуации. Рассказываем вам о принятых решениях.

Балтийский рай для стартапов: в Латвию утекают мозги из России и Беларуси. Страны Балтии становятся Кремниевой долиной Восточной Европы - сотни стартапов и технологических предприятий из России и Беларуси выбирают Латвию, Литву или Эстонию для релокации: чтобы перенести весь свой бизнес и производство к нам. Начинают работать в Латвии и российские бизнес-ангелы. И между балтийскими сестричками разгорелась нешуточная конкуренция за этот лакомый кусочек.

Видео 〉 "Я впервые такое видел!": в Елгаве мужчина выпал из окна третьего этажа и приземлился на навес ресторана. Несколько человек в Елгаве, обедая в ресторане Parks на улице Кр. Барона, стали свидетелями очень странного происшествия. Около 20:00 посетители были потрясены, когда над их головами внезапно прогнулась тканевая крыша. Спустя несколько мгновений с нее выкатился мужчина - он упал из окна на третьем этаже. Персонал ресторана говорит - такое они пережили впервые.

Коронавирус:

За прошедшие сутки выявлено 125 новых случаев Covid-19, кумулятивный показатель опустился ниже 100. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 человек впервые с октября прошлого года снизился до уровня менее 100 случаев, составив 96,7 случая. До этого в последний раз он был ниже 100 случаев 23 октября прошлого года - 97,4 случая, а ниже сегодняшнего показателя заболеваемость была 22 октября. Скончался один человек в возрасте от 80 до 89 лет. Госпитализировано 12 пациентов.

Вспышка Covid-19 впервые выявлена в детском лагере. Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) начал эпидемиологическое расследование первых случаев заражения Covid-19, зарегистрированных в одном из детских лагерей. Сейчас время лагеря закончилось и дети отправляются домой.

Привитых в Латвии могут "материально стимулировать". Как это может быть реализовано? В ходе обсуждения было указано на опасную тенденцию, когда люди, которые слышали о возможных финансовых стимулах, хотят подождать с вакцинацией, пока не будет доступно решение правительства. Премьер-министр подчеркнул, что в случае принятия такого решения материальное стимулирование получат все люди, а не только те, кто вакцинируется после вступления решения в силу.

Почитать, чтобы отвлечься:

Фоторассказ 〉 Сложные взаимоотношения Эрнеста Гулбиса и его ракеток. Эрнест Гулбис начал профессиональную карьеру в 2004 году. Латвийский теннисист быстро прогрессировал и в своем возрасте считался одним из лучших теннисистов. За время своей карьеры Гулбис оставил на корте много эмоций, а иногда в порывах ярости оставлял там и сломанные ракетки.

ФОТО 〉 Как обитатели Рижского зоопарка спасаются от жары. Во время жары животные тоже ищут место, где можно спрятаться и остудиться. Обитатели Рижского зоопарка спасаются как могут: кто-то в воде, а кто-то - в тени. Даже верблюды пытаются скрыться от солнечных лучей.

"Мы обкакались". Дзюба высказался о вылете сборной России с Евро-2020. Напомним, в третьем туре группового этапа Евро-2020 сборная России крупно уступила команде Дании (1:4) и закончила выступление на чемпионате Европы на последнем месте в своём квартете. Для выхода в 1/8 финала подопечным Станислава Черчесова было достаточно даже ничьей. "Любим мы себе приключения на жопу искать. Поэтому сегодня обкакались", - сказал Дзюба.