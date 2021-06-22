Сразу три сборные из группы D вышли в плей-офф Евро-2020

Хорватия - Шотландия 3:1

Матч проходил на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго и завершился победой хорватской сборной со счётом 3:1. Голами в составе сборной Хорватии отметились Никола Влашич, Лука Модрич и Иван Перишич. Единственный гол шотландцев провёл полузащитник Каллум Макгрегор.

Таким образом, шотландцы заняли четвёртое место в группе "D", набрав 1 очко в 3 матчах при разнице мячей 1:5. Соответственно, Шотландия покидает Евро-2020 по итогам группового этапа.

Чехия - Англия 0:1

В параллельном матче сборная Англии одержала минимальную победу над командой Чехии. Единственный гол в матче на 12-й минуте забил нападающий Рахим Стерлинг.

Таким образом, Англия набрала 7 очков и вышла в плей-офф Евро-2020 с первого места в группе "D". В 1/8 финала подопечные Гарета Саутгейта встретятся с командой, которая займёт второе место в группе "F" (Францией, Германией, Португалией или Венгрией). Матч пройдёт 29 июня.

Сборная Хорватии заняла в группе "D" второе место, опередив сборную Чехии по разнице забитых и пропущенных мячей. В 1/8 финала Хорватия сыграет против команды, которая займёт второе место в группе "E" (Испания, Словакия, Швеция или Польша). Матч пройдёт 28 июня в Копенгагене.

Ну и наконец сборная Чехии, которая также обеспечила себе выход в плей-офф с третьего места, в 1/8 финала сыграет с Бельгией, Нидерландами или победителем группы "E" (там выступают Швеция, Словакия, Испания и Польша).

Следующие матчи чемпионата Европы по футболу :

23 июня, 19:00, Словакия - Испания

23 июня, 19:00, Швеция - Польша

23 июня, 22:00, Германия - Венгрия

23 июня, 22:00, Португалия - Франция