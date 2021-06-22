Галерея ⟩ Пыль из Центральной Азии заволокла небо над Эстонией

Синоптик Кайро Кийтсак объяснил в социальных сетях, что омрачившая небо пыль пришла к нам из глубин Центральной Азии.

"Небо затуманилось - в воздухе много влаги и пыли. После долгого путешествия из глубин Центральной Азии пыль попала в Беларусь и Латвию, а затем в Эстонию. Это пыль из Азии - там много песка и пыли. Сама зона высокого давления находится в России, и по ней воздушный поток тоже принес нам небольшую часть", - отметил Кийтсак в полдень.

Публикацию Кайро Кийтсака прокомментировали многие жители Центральной и Южной Эстонии, по словам которых, неба больше не видно. "В Йыгева из окна виден кусочек леса, а небо серое", - так описал вид из окна своего дома один комментатор.

Быстрый рост содержания пыли в воздухе в Тарту ФОТО: Riigi Ilmateenistus

Таллиннцы заметили, что небо необычно серое около 14:00-15:00.

В Государственной метеослужбе отметили, что пыль, которая движется на север, также влияет на состав воздуха, которым мы дышим - как видно на скриншоте, сделанном в 17:15, только в нескольких местах в Эстонии остался воздух хорошего качества.