Видео ⟩ Ученые оценили эффективность текстильных масок и дали ценный совет

В ходе проекта группа научных экспертов из трех стран провела подробные исследования различных комбинаций тканей, используемых для изготовления средств индивидуальной защиты от инфекционных заболеваний, в том числе инфекции Covid-19, вызвавшей пандемию.

Рекомендация ученых: при выборе текстильной маски необходимо обращать внимание на то, есть ли внутренний карман, в который можно было бы вставить полипропилен - материал, используемый для пошива медицинских масок. Это обеспечит соответствие маски определенным требованиям.

"Эффективность сертифицированных медицинских масок и респираторов во многом зависит от их правильного ношения, в то время как эффективность тканевых масок в защите от вирусов во многом определяется характеристиками материала. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в ответ на многочисленные инструкции в Интернете по производству тканевых масок и недостаточную осведомленность общественности о факторах, влияющих на эффективность тканевых масок, выпустила временное руководство, призывающее к дальнейшим научным исследованиям. Объединив усилия с нашими коллегами из Великобритании и Украины, мы решили провести детальное исследование различных слоев и комбинаций текстиля, к концу проекта мы предоставим результаты и рекомендации для ВОЗ", - говорит доктор Биченкене, руководитель отдела исследований окружающей среды ЦФНиТ.

По словам ученых, выводы и рекомендации, основанные на результатах исследования, помогут уменьшить распространение Covid-19 в странах восточного партнерства (например, на Украине), позволят лучше понимать распространение Covid-19 во всем мире. Исследование также окажет существенное влияние на снижение распространения как нынешних, так и будущих инфекционных заболеваний.

Посольство Великобритании и посол Великобритании в Литве Брайан Олли оказали значительную поддержку этому проекту. Благодаря поддержке и вниманию посла Центр физических наук и технологий смог купить оборудование, необходимое для лабораторных исследований в рамках проекта - аэродинамический спектрометр для определения размера частиц аэрозолей. Это инновационное оборудование поможет ученым детально исследовать эффективность фильтрации защитных масок и надежность комбинаций тканей в диапазоне размеров частиц с наибольшей проникающей способностью (MPPS, angl., most penetrating particle size).

Посол Великобритании в Литве Брайан Олли сказал: "Я очень рад, что Фонд поддержки Covid-19 при Министерстве иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании, который является одним из элементов глобального ответа Великобритании по поиску путей выхода из кризиса, участвует в проекте в этой актуальной области исследования по Covid-19. Наше партнерство с ЦФНиТ и привлечение признанных экспертов из Великобритании и Украины приведет к отличным исследованиям и более тесному международному сотрудничеству, а также внесет реальный вклад в повышение безопасности в уязвимых странах".