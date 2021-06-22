В латвийский портфель ревакцинации включен новый препарат
Во вторник, 22 июня, Кабинет министров принял решение о включении вакцины Valneva против Covid-19 в портфель бустерных вакцинаций, подтвердил министр здравоохранения Даниэль Павлютс.
Во вторник, 22 июня, Кабинет министров принял решение о включении вакцины Valneva против Covid-19 в портфель бустерных вакцинаций, подтвердил министр здравоохранения Даниэль Павлютс.
Закрытая часть заседания правительства рассмотрела информационное сообщение Минздрава по вакцинам Moderna и Valneva.
В связи с этим Павлютс объяснил журналистам, что Латвия создает портфель вакцин не только для этой фазы вакцинации, но и для следующего периода, тем самым готовясь к "возможной и вероятной повторной вакцинации со следующего года".
Правительство уже определилось с составом портфеля ревакцинации, приняв решение о вакцинах от Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson. Во вторник же было решено, будет ли Латвия участвовать в раннем резервировании вакцины Valneva на следующий год по соглашению с Европейской комиссией.
Тестирование вакцины Valneva еще не завершено, поэтому она пока не одобрена для использования в Европейском союзе. В настоящее время одобрены четыре вакцины против Covid-19 - Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.