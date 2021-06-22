Вт, 22.06.2021
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Харалд Плаудис, член правления RAKUS

В латвийский портфель ревакцинации включен новый препарат

Вакцина от коронавируса. ФОТО: Justin Tallis

Во вторник, 22 июня, Кабинет министров принял решение о включении вакцины Valneva против Covid-19 в портфель бустерных вакцинаций, подтвердил министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

Закрытая часть заседания правительства рассмотрела информационное сообщение Минздрава по вакцинам Moderna и Valneva.

В связи с этим Павлютс объяснил журналистам, что Латвия создает портфель вакцин не только для этой фазы вакцинации, но и для следующего периода, тем самым готовясь к "возможной и вероятной повторной вакцинации со следующего года".

Правительство уже определилось с составом портфеля ревакцинации, приняв решение о вакцинах от Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson. Во вторник же было решено, будет ли Латвия участвовать в раннем резервировании вакцины Valneva на следующий год по соглашению с Европейской комиссией.

Тестирование вакцины Valneva еще не завершено, поэтому она пока не одобрена для использования в Европейском союзе. В настоящее время одобрены четыре вакцины против Covid-19 - Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

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