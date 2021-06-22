В латвийский портфель ревакцинации включен новый препарат, но он еще не прошел проверку

Закрытая часть заседания правительства рассмотрела информационное сообщение Минздрава по вакцинам Moderna и Valneva.

В связи с этим Павлютс объяснил журналистам, что Латвия создает портфель вакцин не только для этой фазы вакцинации, но и для следующего периода, тем самым готовясь к "возможной и вероятной повторной вакцинации со следующего года".

Правительство уже определилось с составом портфеля ревакцинации, приняв решение о вакцинах от Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson. Во вторник же было решено, будет ли Латвия участвовать в раннем резервировании вакцины Valneva на следующий год по соглашению с Европейской комиссией.