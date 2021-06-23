Ланцманис об отказе от вакцинации: это как не прятаться в убежище во время войны, боясь подхватить насморк

"Они [такие заявления] означают, что люди не умеют сравнивать риски, связанные с этой ужасной болезнью, со сложностью кривой развития Covid-19 с появлением новых разновидностей. (..) Я с грустью смотрю на людей, которые не хотят вакцинироваться. Они не понимают, что болезнь опасней вакцины.

Помню, когда я был маленьким мальчиком во время войны, я понял, что это была чрезвычайная ситуация. Теперь борьба с Covid-19 похожа на гибридную войну: мы больше не воспринимаем количество зараженных и мертвых как нечто реальное. И люди больше не могут реагировать со всей серьезностью", - сказал Ланцманис.

Imants Lancmanis: Cilvēki, kuri nevēlas vakcinēties pret Covid-19, nesaprot, to postu, ko sev līdzi nes slimība. [...] Ja cilvēks nevar paņemt divus riska faktorus un tos salīdzināt, tad tas ir bēdīgi. Parādās kaut kāds baiļu faktors, kas robežojas ar kliedzienu. #1pret1 — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) June 22, 2021

Историк также был доволен тем, что мир смог мобилизоваться [в связи с Covid-19], например, в производстве вакцин.

"То же самое и с обществом - оно может организовываться, и весь мир может организовываться", - заключает Ланцманис.