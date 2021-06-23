Ср, 23.06.2021
Я сейчас не долблю. И алкоголь не употребляю. Все эти недавние проблемы со здоровьем показали, что надо завязывать. Не знаю, насколько моей трезвости еще хватит. Но пока я счастлив. Моргенштерн, российский рэп-исполнитель
Моргенштерн, российский рэп-исполнитель

Ланцманис об отказе от вакцинации: это как не прятаться в убежище во время войны, боясь подхватить насморк

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

"Это как если бы кто-то сказал во время Второй мировой войны: "Знаешь, я не пойду в убежище, потому что у меня насморк, там холодно, и у меня клаустрофобия", - сказал директор музея Рундальского замка Имант Ланцманис о нежелании людей вакцинироваться в интервью программе Латвийского телевидения "1: 1".

"Они [такие заявления] означают, что люди не умеют сравнивать риски, связанные с этой ужасной болезнью, со сложностью кривой развития Covid-19 с появлением новых разновидностей. (..) Я с грустью смотрю на людей, которые не хотят вакцинироваться. Они не понимают, что болезнь опасней вакцины.

Помню, когда я был маленьким мальчиком во время войны, я понял, что это была чрезвычайная ситуация. Теперь борьба с Covid-19 похожа на гибридную войну: мы больше не воспринимаем количество зараженных и мертвых как нечто реальное. И люди больше не могут реагировать со всей серьезностью", - сказал Ланцманис.

Историк также был доволен тем, что мир смог мобилизоваться [в связи с Covid-19], например, в производстве вакцин.

"То же самое и с обществом - оно может организовываться, и весь мир может организовываться", - заключает Ланцманис.

Видео: интервью на Иманта Ланцманиса на LTV (на латышском языке)

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