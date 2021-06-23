Ср, 23.06.2021
Я сейчас не долблю. И алкоголь не употребляю. Все эти недавние проблемы со здоровьем показали, что надо завязывать. Не знаю, насколько моей трезвости еще хватит. Но пока я счастлив. Моргенштерн, российский рэп-исполнитель
Моргенштерн, российский рэп-исполнитель

На заводе Balticovo случился пожар. Сгорело около 4500 кур

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

В среду, 23 июня, рано утром в Иецавском крае на производственном предприятии компании Balticovo сгорело около 4500 кур.

В Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD) сообщили агентству LETA, что около 04:00 был получен вызов в Иецавский край, где на площади, полной открытого огня, горел ангар с курами.

До приезда VUGD с объекта эвакуировали 18 человек. На место прибыли 28 пожарных, которые использовали семь автоцистерн и две лестницы. Примерно в 7 утра пожар был локализован.

Общая площадь пожара составила 2640 квадратных метров. По имеющейся в VUGD информации, в огне сгорело около 4500 кур. Пожарным удалось защитить от огня прилегающие производственные корпуса и сарай.

Тушение все еще продолжается.

Balticovo - ведущий производитель яиц и яичных продуктов в Северной Европе. Основное производство компании находится в Иецаве, а филиалы - в Мадоне, Даугавпилсе, Вилце и Бене. По данным firmas.lv, в 2019 году компания работала с оборотом около 51 миллиона евро и прибылью 1,6 миллиона евро.

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