На заводе Balticovo случился пожар. Сгорело около 4500 кур

В Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD) сообщили агентству LETA, что около 04:00 был получен вызов в Иецавский край, где на площади, полной открытого огня, горел ангар с курами.

До приезда VUGD с объекта эвакуировали 18 человек. На место прибыли 28 пожарных, которые использовали семь автоцистерн и две лестницы. Примерно в 7 утра пожар был локализован.

Общая площадь пожара составила 2640 квадратных метров. По имеющейся в VUGD информации, в огне сгорело около 4500 кур. Пожарным удалось защитить от огня прилегающие производственные корпуса и сарай.

Тушение все еще продолжается.

Plkst.06.58 lokalizēts ugunsgrēks Iecavas novadā, kur deg angāra tipa ēka 2640m2 platībā - sadega 4,5 tūkstoši vistu. Ugunsdzēsējiem glābējiem izdevās no liesmām nosargāt blakus esošo ražošanas ēku un kūti. Dzēšana turpinās. — VUGD (@ugunsdzeseji) June 23, 2021