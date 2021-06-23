Видео ⟩ Марьяна Ро об отношениях с Ивангаем и попытке суицида: "Был момент, когда я не хотела жить"

Марьяна вспоминала, что надеялась тогда, что любовь будет один раз и навсегда. Ее чувства к Ивангаю были искренними.

"Ждала принца. Я не могу сказать, что любила его. Это была привязанность. И за счет того, что он старше, я думала, может, он мне как папа. Было весело", - цитирует звезду PeopleTalk.ru.

Но однажды Ивангай неожиданно уехал в Киев, а Марьяна об этом ничего не знала. Тогда у нее появились мысли о суициде.

"Был момент, когда я не хотела жить. Меня никто не понимал. Думала, любовь всей моей жизни меня покинула - Ивангай уехал в Киев. Он вышел из дома, сказал, что в магазин, а сам поехал в Киев. Все выбесили. Я выпила штук 5-6 таблеток, но сразу поняла, что надо их вывести из тела. Мама кричит, звонит брату. Я в шоке. Брат выломал дверь, дали воду", - вспоминает Марьяна.

В Киеве Ивангай проводил время с друзьями, а Марьяне было одиноко. Они стали часто ссориться, дрались и расходились:

"Я уехала к другу на три дня. Наш общий знакомый прислал сообщение: "Ивангай купил тебе билет. Чемодан я тебе привезу в аэропорт. Улетай". Я смирилась. В чемодане не было особо моих вещей. Пара носков, трусов. И билет был не в мой город".

Блогер вспоминала, что чаще всего дрался именно Ивангай. Она думает, что это связано с его детскими психотравмами.

"Мы часто дрались. Сильно. От него было больше. Как только не было. Но не ногами. У него, думаю, это идет из детства. Его били родители, он мне говорил", - отмечает Марьяна.

Она подчеркнула, что в школе у Ивангая не было друзей и он любил избивать своего игрушечного тигренка. Марьяна не скрывает, что пыталась уйти несколько раз, но не получалось.

Напомним, блогер редко публикует фотографии со своим парнем - рэпером Face (наст. имя - Иван Дремин). Она не стала отрицать, что было бы интересно, если бы они с Иваном поженились.