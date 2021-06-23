В Латвии проживают 9871 Лига и 48 311 Янисов

В этом году в Латвии родились 63 Яниса и девять Лиг.

Данные из архива агентства LETA показывают, что количество Янисов за год немного уменьшилось, а количество Лиг увеличилось. В прошлом году именины отметили 9918 Лиг и 49 456 Янисов. В прошлом году родились 53 Яниса и семь Лиг.

Количество девочек по имени Лига в Латвии в этом веке достаточно стабильно, а Янисами родители стали называть детей значительно реже.